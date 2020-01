GNTM 2020: Termin-Überraschung - Heidi Klum geht früher auf Sendung

GNTM 2020 steht bevor - die Model-Suche kommt sogar etwas früher zurück als erwartet. Das sind die wichtigsten Facts zur Heidi-Klum-Show.

GNTM 2020 startet etwas früher als gewohnt.

startet etwas früher als gewohnt. Bereits im Januar ist Heidi mit ihren Mädchen auf Sendung.

ist Heidi mit ihren auf Sendung. Es wird die 15. Staffel der Kult-Sendung auf ProSieben.

München - Seit Jahren sind die Fans von „Germany‘s next Topmodel“ an ein immer wiederkehrendes Startdatum für die neuen Staffeln gewöhnt. Regelmäßig geht es im Februar mit der ersten Folge der Staffel los - bis die letzten verbliebenen Kandidatinnen im Mai das Finale absolvieren und das neue Topmodel feststeht.

Der Termin für GNTM 2020 ist deshalb eine kleine Überraschung, geht es doch dieses Mal früher los als zuletzt gewohnt. Bereits am 30. Januar geht die erste Folge auf Sendung. Die Fans sollten sich also auf den Startschuss im Januar einstellen, damit sie nicht aus Versehen zu spät dran sind. In einer Hinsicht bleibt aber offenbar alles beim Alten: GNTM 2020 läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Und natürlich gehören GNTM und Heidi Klum weiterhin untrennbar zusammen.

Das weiß man schon über die neue Staffel GNTM 2020

In diesem Jahr wird die bereits 15. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ ausgestrahlt. Wie immer ist Heidi Klum die Chefin, die in jeder Folge darüber entscheiden darf, welches angehende Model im Rennen bleibt. Im letzten Jahr konnte Simone sich den Sieg sichern. Dabei läuft voraussichtlich alles genauso ab wie im vergangenen Jahr. ProSieben hat nämlich erneut angekündigt, dass Heidi von Gast-Juroren unterstützt wird. Eine feste Jury an ihrer Seite wird es also offenbar wieder nicht geben.

Die Gast-Juroren sind teils schon aus vorherigen Staffeln bekannt. Für GNTM 2020 wurden bisher bestätigt:

Milla Jovovich (Schauspielerin)

The Blonds (Modedesigner)

Rankin (Star-Fotograf)

Julien MacDonald (Modedesignerin)

Stella Maxwell (Topmodel)

Joan Smalls (Topmodel)

Wer darf Heidi Klum bei GNTM 2020 unterstützen?

Die weiteren Promis sind natürlich alle nicht dafür da, Heidi Klum zu sehr reinzureden. Das merkt man schon daran, dass sie nicht länger als Juroren bezeichnet werden. Stattdessen spricht die Chefin bei der Ankündigung für die aktuelle Staffel von „Coaches“. Und wofür genau sind die nun dabei? „Meine Gast-Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern“, erklärt die Model-Chefin vor beginn von GNTM 2020.

rm

Rubriklistenbild: © dpa / Marcel Kusch