Mareike Lerch ist das beliebteste Model: Hat sie den Sieg schon in der Tasche?

Bei GNTM 2020 auf ProSieben sticht Mareike Lerch aus Maintal hervor. Sie hat von allen Models mit Abstand die meisten Fans bei Instagram. Ist das ein Vorteil?

Mareike Lerch ist das beliebteste Model bei GNTM 2020

Verschafft ihr das bei der ProSieben-Show einen Vorteil?

Bei Instagram ist die in Maintal aufgewachsene Frau schon jetzt ein Star

Maintal – Sie ist sicherlich die auffälligste Kandidatin bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) auf ProSieben: Mareike Lerch aus Berlin verzückt die Jury um Model-Mama Heidi Klum mit ihrem engelsgleichen Gesicht. Auffällig dabei: Die in Maintal aufgewachsene Frau ist das erste Model, das am ganzen Körper tätowiert ist. Auch bei den Fans scheint Mareike Lerch die Nase vorne zu haben, denn sie ist das beliebteste Model in der aktuellen Staffel. Hat sie den Sieg deshalb schon in der Tasche?

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch investiert hohe Summe in ihre Tattoos

Die 24-Jährige fällt bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) bei ProSieben sofort auf: Ihr ganzer Körper ist mit Tattoos bedeckt, jeden Monat lässt sie ein neues stechen. Insgesamt hat sie sich das bisher 24.000 Euro kosten lassen.

„Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 (GNTM 2020) werden, weil ich anders aussehe und es in der High-Fashion-Welt noch keine Models gibt, die komplett tätowiert sind. Außerdem möchte ich der Welt da draußen mitteilen, dass es ok ist, anders auszusehen und man so trotzdem schön sein kann“, erklärt Mareike Lerch. Das in Maintal aufgewachsene Model beschreibt sich selbst als extrovertiert, mutig und selbstbewusst.

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch ist durch Auftritte mit ihrer Band bekannt

Ihren Fans jedenfalls gefällt das Auftreten und der Style der Kandidaten der ProSieben-Show. Mehr als 340.000 Nutzer folgen Mareike Lerch bei Instagram und damit bei Weitem mehr als jeder anderen Kandidatin. Kein Wunder: Das in Maintal aufgewachsene Model war vor seiner Zeit bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) schon als Sängerin unterwegs und durch Auftritte mit ihrer Band „Grossraum Indie Fresse“ bekannt.

Außerdem posiert sie bei Instagram gern freizügig und lässt die Fans an ihrer Körperkunst teilhaben. Mit einem Post bei Instagram schockt Mareike Lerch jedoch ihre Follower. Ob das Bild ihr bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) auf ProSieben zum Verhängnis wird, wird am Ende Heidi Klum entscheiden. Die 24-Jährige wäre jedenfalls nicht das erste Model, für das zu freizügige Bilder das Aus der Sendung bedeuten würde.

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch ist bei Instagram sehr beliebt

Den Sieg hat Mareike Lerch trotz großer Beliebtheit bei Instagram noch nicht in der Tasche. Am Ende entscheidet die Jury von Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) auf ProSieben um Model-Mama Heidi Klum über Sieg oder Niederlage. Das in Maintal aufgewachsene Model hat jedenfalls das Zeug, sich den Titel zu sichern.

Von Christian Weihrauch

