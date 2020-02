GNTM 2020: Heißes Gerücht vor der Show heute Abend - Was ist dran?

In Folge drei von GNTM müssen die „Meeedchen“ wieder ganz schön ran: Ein hartes, freizügiges Nacktshooting und ein noch härterer Catwalk stehen heute an. Wer meistert es und wer geht baden? Der Live-Ticker.

25 Kandidatinnen sind heute in Folge drei noch mit dabei.

sind heute in noch mit dabei. Das Nacktshooting steht an und es fließen Tränen - aber nicht aus dem üblichen Grund.

Ein besonders schwieriger Catwalk steht an.

Update um 18.40 Uhr: Kurz vor Start der dritten GNTM-Folge 2020 kursiert ein irres Gerücht, nachdem ein Fan auf Instagram eine Vermutung äußerte: Haben die Kandidatinnen Mareike (24) aus Berlin und Julia P. (17) aus Dortmund etwa eine Affäre? Was die beiden GNTM-Kandidatinnen zu dem irren Gerücht sagen, können Sie auf tz.de* nachlesen.

Update um 17.50 Uhr: Donnerstag ist GNTM-Tag! Wir können es kaum erwarten - und da sind wir offenbar nicht die einzigen:

Waaaarum ist es noch nicht 20:15 mir ist langweilig #GNTM — Lynnöööö (@lynstrosaurus) February 13, 2020

GNTM 2020 im Ticker: Dieses legendäre Shooting sorgt heute für Drama und Tränen

Wir gehen bereits in Folge drei - ja tatsächlich drei von 17 Folgen sind schon vorbei. 25 „Meeedchen“ sind noch dabei und kämpfen darum, „Germany‘s Next Topmodel“ 2020 zu werden - denn wie Heidi Klum nie müde wird zu sagen: „Es kann nur eine geben!“

Mit 25 GNTM-Kandidatinnen* sind wir davon allerdings noch weit entfernt - und trotzdem bleibt das Drama nicht aus. Wir haben eine schlecht gelaunte Tamara* wegen ihrer Haare - nein, das Umstyling findet in Folge drei noch nicht statt - das legendäre Nacktshooting und den schwierigsten Laufsteg der Welt. Das heißt, uns erwartet Drama, Drama, Drama, Baby!

GNTM 2020: Es fließen Tränen beim Nacktshooting - doch nicht aus dem üblichen Grund

Und das Nacktshooting hat es dieses Mal ganz schön in sich: Denn Pferde sind bei GNTM* heute dabei! Ja, richtig gehört, diese großen Vierbeiner mit den Nüstern. Für manche GNTM-Kandidatinnen stellt das eine richtige Herausforderung dar, wie etwa für Nadine*. Sie hat Angst vor Pferden und Tränen fließen - wie so häufig beim Nacktshooting. Ausnahme ist dieses Mal tatsächlich, dass die Tränen nicht wegen der Nacktheit kommen. Auch mal etwas Neues für uns. Aber wird sie sich trauen, ihrer Angst - also Pferden - in die Augen zu blicken und sie zu meistern, so wie GNTM-Gewinnerin Simi* das letzte Jahr in jeder Folge gemacht hat? Das wird sich heute Abend zeigen.

GNTM 2020: Heidis „Meeedchen“ laufen im Wasser

Und Heidi Klum* hat noch einen weiteren Spaß in Folge drei auf Lager: Sie setzt den Catwalk unter Wasser. Bei diesem Anblick geraten schon ein paar Kandidatinnen in Panik: „Da werden wir total ins kalte Wasser geworfen“, so Bianca. „Das ist doch ein Laufsteg für die Top 10“, ordnet Alina das Ganze ein. Und tatsächlich: die „Meeedchen“ scheinen ins Rutschen und Schlingern zukommen und sogar hinzufallen. Da hat wohl das Catwalk-Training mit Joan Smalls, die neben Heidi in der Jury* in Folge drei sitzt, nichts geholfen.

Rubriklistenbild: © ProSieben/Sven Doornkaat