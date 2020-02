GNTM 2020: Schock-Moment für Kandidatin beim Fotoshooting - Heidi sieht was „Pinkes, Langes“ baumeln

In Folge zwei gab es bei GNTM einige Überraschungen: Heidi Klum verriet Details zu ihrer Familienplanung und drei Kandidatinnen sorgten für zusätzliche Konkurrenz. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

In GNTM-Folge 2 geht es für die Top 25 Kandidatinnen nach Costa Rica.

Dort wartet das erste Shooting mit einem Malemodel auf sie.

Eine weitere Überraschung kommt auf die „Meeedchen“ zu.

Update vom 07.02.2020:Kandidatin Lucy* macht bei GNTM 2020 kein Geheimnis daraus, dass sie Transgender ist . Für das erste Shooting in Costa Rica wurde es luftig: Die Mädels mussten dafür ihre eigene Dschungel-Unterwäsche basteln. Für Lucy kein Problem. Aber da sie die geschlechtsangleichende OP noch nicht hatte, musste sie dafür untenrum etwas „wegkleben“. Dann am Morgen der Schock: Ihr Tape ist aus! Doch Glück gehabt, es gibt Ersatz.

Selbstbewusst erzählt sie auch Modelmama Heidi Klum von ihren besonderen Umständen. Die zeigt sich verständnisvoll und bewundert Lucys Offenheit. Doch dannkurz nach dem Shooting der zweite Schock: Plötzlich baumelt tatsächlich etwas zwischen Lucys Beinen. Das bemerkt auch Heidi: „Ich sehe was Pinkes, Langes...“ Aber keine Sorge, es war lediglich eine Blume, die Lucy zuvor an ihre Unterwäsche geklebt hatte - scheinbar nur nicht besonders gut. Kandidatin Lucy nimmt‘s mit Humor.

GNTM 2020: Das sagen die Fans auf Twitter zu Folge 2

Und was sagt die Netzgemeinde heute zur zweiten Folge der Topmodelshow? Um zwei Themen dreht es sich. Einmal die absolute Faszination, wie man jedes Mal wieder so von hohen Schuhen überrascht sein kann. Vorher üben? Ach wieso? Man weiß ja nie ob man weiterkommt.

"Ich interessiere mich privat nicht für hohe Schuhe und nun muss ich sie hier tragen. Ich werde damit hier so ins kalte Wasser geworfen."



Überhaupt ist das ja DIE grosse Neuerung, etwas, was es in 15 Staffeln #GNTM noch nie gab: hohe Schuhe. — Ellie (@Elliehapunkt) February 6, 2020

„Germany‘s next Topmodel“ läuft seit 2006, aber schafft es immer noch neue Herausforderungen für die Kandidatinnen zu kreieren!



Zum Beispiel:



Auf High Heels laufen!



#GNTM pic.twitter.com/DMnG5ZeJA6 — lrstrash (@lrstrash) February 6, 2020

Und dann gibt es da noch Daria* als zweites Thema, die gehen musste nachdem sie beim Walk und Shooting nicht überzeugt hat. Problem nur, sie sieht die schuld nicht bei ihr, sondern Anastasia*. Die ist einfach nicht auf sie eingegangen.

#GNTM



„Was war los Daria?“



„Die Anastasia stand neben mir und hat geatmet und mir voll die Show gestohlen, mega rücksichtslos“ — Der dreggiche Dan (@derdreggichedan) February 6, 2020

Aber keine Sorge, es kann zwar nur eine „Germany‘s Next Topmodel“ 2020 werden, aber es gibt immer noch das Dschungelcamp.

GNTM 2020: Das war Folge 2 bei Germany‘s Next Topmodel

Update 22.30 Uhr: Das wars für diese Woche mit „Germanys Next Topmodel“. Drei sind dazugekommen, drei sind raus. Nächste Woche sucht Heidi dann weiter nach dem besten Meeedchen. Unser Live-Ticker ist dann auch wieder mit dabei.

Update 22.27 Uhr: Die Vorschau auf nächste Woche lässt ein Hüllenlos-Shooting vermuten. Wenn da mal kein Drama vorprogrammiert ist.

Update 22.23 Uhr: Heidi ist nicht zufrieden. Bei Nina-Sue passiert zu viel im Gesicht - bei Charlotte zu wenig. Und Rumms - Heidi schmeißt sie beide raus.

„In deinem Gesicht passiert einfach gar nichts.“

„Was? Das haben sie mir bisher immer nur von meinem Hirn gesagt!“ #GNTM — Maosrache (@fernossi1) February 6, 2020

GNTM: Wer muss noch gehen? Nina-Sue oder Charlotte?

Update 22.21 Uhr: Nina-Sue und Charlotte hatten das schwächste Shooting. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie trotzdem verdient haben weiterzukommen.

Entscheidung bei GNTM 2020: Model-Mama Heidi schimpft viel - und lässt trotzdem alle weiter

Update 22.10 Uhr: Model-Mama Heidi bezeichnet Kandidatin Mareike als lebendes Kunstwerk. Die fühlt sich geehrt. Und darf sich über ihr Weiterkommen freuen. Weiter ist auch Lucy - obwohl Heidi mit ihrem Walk ganz und gar nicht zufrieden war.





Update 22.05 Uhr: Transgender Lucy hat Probleme mit ihren Highheels. Weil sie „das in ihrer Freizeit nicht so interessiert“. Aha. Frau sein wollen und sich dann die Rosinen rauspicken - so läuft das halt nicht.

Wusstet ihr, dass man auf dem Laufsteg Highheels trägt? mir war das bei #GNTM — Heidi (@zissapino) February 6, 2020

Update 21.55 Uhr: Julia F. und Valeria kommen beide weiter. Die eine weil sie toll ausschaut mit ihrer Glatze. Die andere weil...ja...warum eigentlich?

GNTM 2020: Daria versagt auf ganzer Linie - und fliegt

Update 21.40 Uhr: Oh nein, jetzt wollte Daria ihren Walk doch gleich zweimal perfekt machen - und hat es total verbockt. Heidi schimpft erst mal. Und dann hackt sie auch noch auf Darias Foto-Shooting-Panne rum - und schmeißt sie auch gleich mal raus. Das nennt man dann wohl Konsequenz.

Update 21.36 Uhr: Daria muss der Anastasia jetzt nochmal sagen, dass sie es nicht gut fand, dass die einfach gezeigt hat, dass sie besser ist. In einem direkten Duell. Im Laufe eines Wettbewerbs. Bei dem es sowieso nur eine Gewinnerin geben wird. Irgendjemand sollte Daria nochmal die Regeln erklären.

will daria jz bei allem rumheulen? kann ihr jmd bitte sagen dass das ein wettbewerb ist #gntm — (@bloomingnini) February 6, 2020

Update 21.31 Uhr: Der nächste Entscheidungs-Walk steht an. Heute Stargast der Topmodel-Jury: Stella Maxwell. Eine absolute Größe des Model-Business...also...sagt Heidi zumindest.

Eine der bekanntesten models der Welt.... Noch nie von der gehört #gntm — ☃️❄️ Steffi ❄️☃️ (@mauzale88) February 6, 2020

Update 21.25 Uhr: Jacky kann ihren Körper echt toll verbiegen, findet Heidi und verteilt einen Pluspunkt. Aber „Maribel kriegt sich trotzdem viel Mühe“. OK! Das nennt man wohl Trostpreis.

GNTM 2020: Kandidatin Anastasia stiehlt Daria die Show beim Lianen-Shooting

Update 21.10 Uhr: Kandidatin Daria (22) ist überfordert, weil Anastasia ihre Sache gut macht. Voll unfair findet sie das! Ja - voll unfair, wenn man halt schlechter ist - ähm...

"Die hat sich einfach in den Vordergrund gespielt, das war so unfair.



Ich hab dann einfach nix gemacht und beschwere mich hinterher."#GNTM — Frau Simone (@mausepaula) February 6, 2020

Update 21.03 Uhr: Lucy geht absolut offen mit ihrer fehlenden Geschlechts-OP um. Und ihre Transsexualität ist auch eigentlich gar kein Thema mehr für sie - deshalb redet sie auch gefühlt alle zwei Minuten darüber.

Ich finde gut, dass Lucy sich Sorgen macht und und uns nicht flashen will. Eine andere Person hätte sich das auch vornehmen sollen #GNTM pic.twitter.com/OAoXn1QNx0 — Dschungel Trash (@myunicornisevil) February 6, 2020

Update 21.00 Uhr: Heidi nochmal im Baby-Glück? Kandidatin Charlotte hatte das vergangene Wocheaus ihren Tarot-Karten gelesen. Heidi hat da aber eine eindeutige Meinung: "Der Backofen ist zu." Wenn das mal nicht eindeutig ist.

Update 20.58 Uhr: ProSieben lässt die teils noch minderjährigen Models hautfarbene Tangas tragen, um sie dann zu verpixeln - genau mein Humor.

GNTM 2020: Erstes Shooting im Dschungel - erste Tränen bei den Models

Update 20.43 Uhr: Beim Lianen-Shooting darf natürlich auch der passende Tarzan nicht fehlen. Der scheint mit der Situation mindestens so überfordert zu sein, wie das erste Model-Battle-Paar. Die 17-jährige Julia P. stiehlt Malin dabei laut Heidi absolut die Show. Wahrscheinlich war Malin mit der vielen Farbe überfordert. Es fließen die ersten Tränen.

Ersten Shoot vergeigt...ganz klar: heulen und entweder bei den Affen bis zum Ende aller Tage leben, oder direkt Liane um den Hals! #GNTM — Marc Perl (@SkoldemBloesi) February 6, 2020

Update 20.40 Uhr: Transgender Lucy hat ein neues Problem: Ihre noch nicht stattgefundene Geschlechtsanpassung. Nun hat sie Angst, dass das enge Höschen beim Shooting ein bisschen zu viel verrät. Sonst fühlt sie sich aber natürlich total wohl mit ihrem Körper.

Update 20.37 Uhr: Neu-Kandidatin Valeria (19) fasst es passend zusammen: „Ich glaub die anderen sind nicht so begeistert gewesen!“ Was du nicht sagst.

Update 20.35 Uhr: Beim Durchschauen der Online-Bewerbungen hat Heidi noch drei neue Kandidatinnen aufgetan. B-Ware also. Die anderen Kandidatinnen sind weniger begeistert.

Update 20.30 Uhr: Heidi Klum verkündet schwierige Bedingungen für das Shooting. Fotograf ist diesmal Heidis alter Freund Ranking. Der dürfte fleißigen GNTM-Guckern ein Begriff sein. Ranking ist in jeder Staffel dabei - und bringt jedesmal mindestens ein Meeedchen mit seiner harten Kritik zum Weinen. Wer wird es diesmal sein?

GNTM 2020: Das erste Shooting steht an - und die Meedchen dürfen das Outfit selbst basteln

Update 20.29 Uhr: Kandidatin Malin findet Styling überbewertet. Beste Model-Voraussetzungen also.

Update 20.27 Uhr: Transgender-Model Lucy ist nervlich am Ende. Grund: Der Kleber ist alle! ESKALATION!

Update 20.23 Uhr: Blätter, Blumen und hautfarbene Unterwäsche. Die Meedchen dürfen sich ihre Outfits für das erste große Shooting selbst zusammenbasteln. Die Begeisterung hält sich bei einigen in Grenzen.

Update 20.20 Uhr: Meinung geändert: „Ich finde Tiere haben auch das Recht zu leben“ ist definitiv das absolut beste GNTM-Zitat aller Zeiten. Finden aber auch nicht alle Meeedchen.

Update 20.17 Uhr: „Ich wusste nicht das Costa Rica so viel grüne Natur zu bieten hat“ - schon jetzt das Zitat des Tages.

GNTM 2020: Folge Zwei im Live-Ticker - heute gibts das erste Shooting im Dschungel

Update 20.15 Uhr: Es geht loooooooos! Und die Vorschau zeigt. Es ist alles geboten: Zickereien, Tränen, Leoparden-Outfits. Wenn das nicht eine traumhafte Folge zu werden verspricht.

Update 19.47 Uhr: Die Spannung steigt. Noch knapp 25 Minuten bis zum Start der dritten folge von „Germanys Next Topmodel 2020“. Was wird die Meeedchen wohl heute erwarten? Fest steht auf jedenfall: Einige der Kandidatinnen werden heute wohl einen riesigen Schock bekommen.

Update 19.07 Uhr: Auch in diesem Jahr hat Heidi Klum wieder der berühmten amfAR-Gala in New York beigewohnt. Wie bereits in den vergangenen Jahren hatte sie auch diesmal wieder zwei ihrer GNTM-Meeeeeedchen dabei. Spoileralarm? Obwohl heute erst Folge Zwei der diesjährigen „Gemanys Next Topmodel“-Staffel ausgestrahlt wird, kämpfen aktuell noch etwa zehn Mädchen hinter gut verschlossenen Türen um den begehrten Titel. In den vergangenen Jahren waren die zwei Mädchen, die Heidi zur amfAR-Gala begleiten durften stets Top-Favoritinnen. Im Jahr 2018 beispielsweise belegten die beiden amfAR-Models am Ende Platz Eins und Zwei. Hat Heidi also mit ihrem diesjährgen Auftritt beider amfAR-Gala (schon wieder) alles verrraten?

GNTM 2020: Tattoo-Kandidatin Mareike zeigt sich hüllenlos

Update vom 6. Februar, 17.55 Uhr: Die zweite Folge der diesjährigen Staffel von „Germanys next Topmodel“ hat noch gar nicht begonnen, da bahnt sich schon der erste Skandal an. Grund dafür: Kandidatin Mareike Lerch. Der Körper der 24-Jährigen ist von oben bis unten mit Tattoos bedeckt. Damit auch alle das Kunstwerk bewundern können, zeigt Mareike ihren Körper nun auch komplett hüllenlos - ein wahrer Hingucker, den es so bei GNTM sicher noch nicht gegeben hat.

Ab nach Costa Rica! Heidi nimmt ihre Top 25 dorthin mit, nachdem es beim Casting und der Fashion Show in München gar so kalt, regnerisch und grau war. „Unsere Reise geht dieses Jahr in ein wunderschönes Land am anderen Ende der Welt. Es geht nach Costa Rica“, sagt Heidi Klum. „Wir sind mitten im Dschungel. Da ist es unfassbar heiß“, so Heidi über ihr Ziel. Dort warten natürlich wieder große Aufgaben auf die „Meeedchen“.

GNTM 2020: Dschungel-Shooting in Costa Rica mit Rankin

Ein Dschungelshooting mit Starfotograf Rankin steht für die GNTM-Kandidatinnen* an. Dabei müssen sie an grünen Tüchern zu zweit und mit einem Malemodel posieren. Das ist bei der schwülen, heißen Luft gar nicht so einfach für angehenden Models. „Heftiger kann das erste Shooting doch gar nicht sein“, sagt Lijana*, die aus Kassel kommt.

Schock für Kandidatinnen bei GNTM: Drei Mädchen kommen neu hinzu

Und noch eine weitere Überraschung kommt, neben dem Trip nach Costa Rica auf die „Meeedchen“ bei GNTM* zu: Drei neue Kandidatinnen stoßen zu ihnen. „Nachdem ich in München nur 25 statt 30 Mädchen gefunden habe, habe ich mir die Online-Bewerbungen noch einmal ganz genau angeschaut. Und dabei bin ich auf drei wirklich tolle Mädchen gestoßen.“ Diese drei sind Jacky, Valeria und Maribel, die eine traurige Familiengeschichte* auf dem Herzen trägt. Doch wie werden die drei neuen Konkurrentinnen aufgenommen? Da wird sich heute zeigen.

GNTM 2020: Catwalk-Teaching mit Stella Maxwell

Für das Catwalk-Training und in der Jury sitzt heute Topmodel Stella Maxwell*, die auch ein bekanntes Victoria‘s Secret Model ist. Über einen nur 80 Zentimeter breiten Laufsteg, der über einen Fluss geht. „Stella ist aktuell eines der bekanntesten Models der Welt. Sie wird von allen High-Fashion-Labels mit Rang und Namen gebucht und deswegen ist sie die perfekte Wahl, um den Mädchen vor ihrem Entscheidungswalk noch ein paar Tipps zu geben.“ Doch wer kann Heidi und Stella heute überzeugen und kommt eine Runde weiter bei GNTM?

Um 20.15 Uhr geht es heute auf ProSieben los. Wo Sie GNTM noch sehen können, finden Sie in unserer Sendeterminübersicht*. Wie öfter gibt es auch dieses Jahr Gerüchte, dass die Finalistinnen bereits feststehen könnten.

