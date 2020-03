GNTM 2020: Die Fans sind sauer! Heidi Klums Entscheidung können sie nachvollziehen 

20 Kandidatinnen durften sich diese Woche wieder bei GNTM beweisen. Vier „Meeedchen“ mussten anschließend gehen - was viele Fans absolut unverständlich fanden.

Folge sechs war bei GNTM* an der Reihe.

20 Kandidatinnen waren zunächst noch dabei.

waren zunächst noch dabei. Beim Shooting waren besondere Gefährten dabei.

Update vom 06. März: Nachdem es nun offiziell ist, melden sich die Kandidatinnen zu Wort, die gestern gehen mussten. Während Cassandra und Marie sich auf ihrenInstagram-Accounts für den Support bedanken, sieht es bei Sarah S. und Pinar etwas anders aus. Sarah äußert etwas Unverständnis für ihren Rauswurf, da sie sonst immer überzeugen konnte.

Doch Pinar scheint richtig enttäuscht zu sein, vor allem über den Zusammenschnitt. Pinar galt immer als eine der laufstärksten Kandidatinnen, doch beim entscheidenden Walk, zeigte man nicht ihren starken Walk, sondern ihren nicht so überzeugenden Gesichtsausdruck - obwohl von allen anderen Kandidatinnen der Walk gezeigt wurde. „Ich bin auch jetzt im letzten Walk wirklich gut gelaufen, doch leider wurde nur mein Gesicht gezeigt. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Bin gerade selbst überrascht, weil bei allen anderen hat man gesehen wie sie komplett laufen. Da wurde bei allen der kompletten Walk gezeigt und daher ist es einfacht total schade zu sehen, dass meiner nicht gezeigt wurde, obwohl ich nicht gestolpert, hingefallen bin oder auf das Kleid getreten bin.“ Pinar ist stolz auf sich selbst. Dennoch kann sie es nicht fassen, da sie sonst nie Kritik bekommen hatte und es nun nur an ihrem Gesichtsausdruck festgemacht wurde. Danach wird Pinar sehr emotional und weint.

Vor allem die Fans der Sendung können Heidis Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen, da sowohl Sarah S. als auch Pinar sonst immer gut waren. Vor allem unter Pinars und Sarahs Instagram Post werden Stimmen laut, dass Heidis Entscheidung unfair und absolut unverständlich war.

Das war GNTM Folge 6: Gleich vier Mädchen mussten gehen - Zickereien inklusive

22.29 Uhr: Fazit der heutigen Sendung: vier Kandidatinnen sind raus, Lijana meckert in der ProSieben-Show munter weiter. Bis nächste Woche!

22.25 Uhr: Als wären drei Kandidatinnen nicht genug, muss nun auch noch Sarah die Koffer packen. Da hat Heidi aber mal ordentlich ausgesiebt!

GNTM: Kandidatin Lucy ist weiter - Pinar ist raus

22.21 Uhr: Obwohl Kandidatin Lucy auf dem Catwalk stürzte, geht‘s für die Blondine eine Runde weiter.

22.11 Uhr: Drei Kandidatinnen stürzten auf dem Catwalk, aber Sarah ist sauer, dass Lucy ihren Patzer weitererzählt - da liegen die Nerven aber ordentlich blank. Egal - erstmal Werbung!

22.06 Uhr: Obwohl Mecker-Lijana schon in der nächsten Runde ist, wird natürlich weiter gezickt. „Ich kann ohne Pinar nicht weitermachen!“, erklärt die hübsche 23-Jährige.

22.03 Uhr: Zwei Mädels mussten nach dem Shooting schon die Koffer packen - jetzt fliegt auch noch Pinar!

21.57 Uhr: „Es war eine Herausforderung das anzuschauen“, ergänzt Designer Peter Dunda, Heidi wirkt währenddessen peinlich berührt. Dann stürzt auch noch Kandidatin Lucy.

21.54 Uhr: Obwohl Johanna nicht stolperte, fließen nach der Challenge natürlich trotzdem die Tränen. darüber kann Mareike nur lachen - sie macht‘s einfach Mega. Respekt!

GNTM: Heidi Klum ruft zum Horror-Catwalk - Drama pur!

21.47 Uhr: Gerade wenn es spannend wird - kommt die Werbung. Argh!

21.44 Uhr: Während Kandidatin Lijana stolpert, fallen zwei Mädels gleich komplett auf dem Catwalk hin. Das war Drama, das wir sehen wollten!

21.41 Uhr: Kandidatin Jacky darf die Show eröffnen, ganz zum Unmut der anderen Mädels. Und dann macht sie es auch noch gut - wie kann sie nur!

21.38 Uhr: Stufen, Scherben und Popcorn werden den Mädels den Catwalk heute erschweren. Lasst die Spiele beginnen! Lijana meckert natürlich gleich - das geht ja schon gut los!

GNTM: Kommt jetzt der große Zickenkrieg?

21.34 Uhr: Peter Dundas, Designer, wird Heidi heute in der Entscheidung unterstützen. Die Mädels dürfen seine Kollektion für den Catwalk anziehen. Wie wir in der Vorschau aber gesehen haben, wird der Fokus eh nicht so auf den Kleidern gleich liegen. Vorfreude!

21.31 Uhr: „Ich finde es unfair“, steigert sich Kandidatin Lijana in die Entscheidung von Heidi rein. Ui, jetzt geht der Zickenkrieg los.

21.22 Uhr: Puuh, darauf erstmal eine gehörige Portion Werbung.

21.19 Uhr: Auch Marie wird aus der Sendung geworfen - die Tränen fließen prompt. Nicht nur bei ihr, sondern eigentlich bei allen. Eine Runde Gruppen-Heulen im deutschen TV.

21.17 Uhr: Kandidatin Nummer 1, die aus der Show fliegt: Kassandra. „Langweilig“ betitelt Heidi ihre Kandidatin. Ach, wie nett.

GNTM: Horror-Shooting für die Meedchen - Heidi zeigt sich entzückt

21.13 Uhr: Eine oder mehrere der fünf Wackel-Kandidatinnen schmeißt Heidi gleich aus der Show. Das ist also das gefürchtete „Shoot-Out“, vor dem die Blondine ihre „Meedchen“ seit Ewigkeiten gewarnt hat. Aha!

21.07 Uhr: Auch Mareike darf sich über Kakerlaken freuen, doch diesmal wird die Kandidatin komplett „abgeschminkt“. Ihre Tattoos werden überschminkt, wir hätten sie fast nicht erkannt!

Finds absolut grässlich, dass sie ihre Tattoos abgeschminkt haben. #gntm — fr e sh a voca do (@_halbxleer) March 5, 2020

21.03 Uhr: Und wer denkt, es kommt nicht noch ekliger: Lijana wird mit einer Kakerlake geschmückt. Ich korrigiere: mit SECHS Kakerlaken.

20.57 Uhr: „Ihr könnt froh sein, wenn ihr eine Spinne bekommt“, sorgt Lucy bei den anderen Mädels gleich für Panik. Julia bekommt dann auch prompt einen Skorpion - bislang fließen keine Tränen. NOCH NICHT.

20.53 Uhr: Kandidatin Lucy muss beim Shooting gleich als erste dran, der Kandidatin wird eine Spinne mitten ins Gesicht gesetzt. Oh. mein. Gott. !!

GNTM: Kandidatin wird fies beleidigt - und findet eigene Begründung

20.49 Uhr: So, nun das Horror-Shooting. Fiese Spinnen, Kakerlaken und Skorpione warten auf die Mädels. Model Heidi Klum kämpft währenddessen weiter mit dem Parasiten, der vergangene Woche attestiert wurde. Passt ja wenigstens zum Thema der Show.

20.46 Uhr: Kandidatin Anastasia gewinnt! Na da hat sich das große Umstyling ja gelohnt. Die beiden anderen Mädels dürfen deshalb prompt zurück nach Los Angeles. Was ein Aufwand.

20.42 Uhr: Während die Kandidatinnen über den Catwalk stolpern, kämpfen die drei Auserwählten in München um eine ganze Fotostrecke in einem Magazin. Doch „nur eine kann es werden“, kopiert Kandidatin Lijana prompt Model-Mama Heidi.

20.35 Uhr: Werbung - gleich geht‘s hoffentlich weiter.

20.29 Uhr: Tamara dagegen wird als „Bitch“ bezeichnet. Hmm das hat heute ordentlich Potenzial! Das Make-Up sei daran Schuld, ist sich Tamara sicher. „Sei mehr Sonnenblume, weniger Bitch“, rät ihr der Catwalk-Trainer noch. Göttlich!

20.26 Uhr: „Wie ein Holzfäller“ - so beschreibt der Catwalk-Trainer den Walk von Kandidatin Maribel. Oh oh, nicht, dass gleich wieder die Tränen laufen!

GNTM 2020: Heidi Klum schickt Kandidatinnen nach München

20.23 Uhr: Drei Kandidatinnen dürfen von Los Angeles nach München fliegen, ein Casting wartet. Die anderen müssen zurückbleiben - ob Greta davon so begeistert wäre? Doch für fünf von ihnen könnte es knapp werden - Heidi will ordentlich aussieben.

20.19 Uhr: Vier Minuten und es gibt die ersten Tränen - Maribel plagen Selbstzweifel. Das ging ja schnell!

20.16 Uhr: Na das scheint ja spaßig zu werden, die Vorschau verspricht schon mal viel Drama!

Update vom 5. März, 20.04 Uhr: Gleich geht‘s los, endlich! Wir freuen uns auf viele lustige und vor allem fiese Momente!

„Das Umstyling ist extrem wichtig für die Models.“ - Heidi Klum, hat seit 35 Jahren exakt denselben Look. #GNTM — anredo (@anredo) February 27, 2020

Update vom 5. März, 18.56 Uhr: Dass in der Show von Heidi Klum nicht immer alles perfekt ist, zeigt nun ein Interview von Kandidatin Maureen. Im Gespräch mit dem ProSieben-Format „Red“ erklärte die Österreicherin, dass das Schicksal bei ihr bereits in früher Kindheit zugeschlagen habe. Demnach sei die Topmodel-Kandidatin im Alter von zwei Jahren in einen tragischen Autounfall verwickelt worden, die Mutter von Maureen überlebte das Unglück nicht. Seitdem helfe der Österreicherin vor allem ihre Familie und ihr Glaube.

Update vom 5. März, 17.27 Uhr: Wer ist überhaupt noch im Rennen um die Krone von „Germany‘s next Topmodel“? Wer langsam den Überblick verloren hat, für den haben wir hier eine Übersicht aller Kandidatinnen und aller bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen.

GNTM 2020: Folge 6 verspricht fiese Challenges mit Heidi Klum

Update vom 5. März, 16.03 Uhr: Die Shootings der ProSieben-Shows sind mittlerweile legendär, nicht selten fließen bei den Aufgaben mitunter die meisten Tränen der Staffeln. Am Donnerstagabend müssen sich die „Meedchen“ einer ganz besonders fiesen Herausforderung stellen. Während die Models auf den Aufnahmen nämlich lässig in die Kamera schauen müssen, werden ihnen eklige Krabbeltiere aufs Gesicht gesetzt.

Doch damit nicht genug, zeigt ProSieben in einer Vorschau noch, dass die Kandidatinnen auch beim Catwalk am Ende der Sendung nicht verschont werden. Da in der letzten Woche keines der Models seine Koffer packen musste, dürfte heute vermutlich für besonders viele von ihnen die Model-Reise enden.

GNTM 2020: In Folge 6 geht die Angst um - „Ich will hier nicht sterben“

Update vom 5. März, 11.25 Uhr: Man hätte es schon ahnen können, aber die Previews von ProSieben unterstreichen den Fakt noch einmal: Heidi Klum findet es offenbar sehr wichtig (und vielleicht auch sehr witzig), den Kandidatinnen ordentlich Angst zu machen.

Bei GNTM 2020 steht in Folge 6 ein Shooting mit allerlei Krabbeltieren auf dem Plan. Klar, dass sich die Models angenehmere Aufgaben vorstellen können. In einem Teil der Sendung, den ProSieben vorab veröffentlicht hat, scheint Julia nicht begeistert zu sein, bleibt aber zunächst noch halbwegs ruhig. Sie geht das Thema mit Heidi ganz direkt an. „Kriege ich auch eine Spinne?“, fragt sie bei der Chefin unmittelbar vor ihrem Shooting nach. „Nee, ich glaube du kriegst einen Skorpion. Der sieht auch richtig gefährlich aus“, wirkt Heidi beunruhigend auf Julia ein.

Damit auch andere ihre Freude daran haben, junge Models in Panik zu reden, darf gleich darauf der Spinnentier-Experte nachlegen. Das Gift dieses Skorpions, der auf Julias Auge sitzen soll, sei ein bisschen gefährlicher als bei den Spinnen. Außerdem hat er ja auch noch Scheren, die echt schmerzhaft werden können. Das sind natürlich Profi-Tipps, die man wirklich braucht, wenn ein Shooting ruhig und rund ablaufen soll. Zumindest hat es Julia dabei geholfen, ihre Prioritäten für diesen Tag bei GNTM zu sortieren: „Ich will hier nicht sterben.“

GNTM 2020: Ekel-Shooting für die „Meeedchen“ in Folge 6 - Dschungelcamp lässt grüßen

Los Angeles - Gut, eklig wird es tatsächlich nur für die „Meeedchen“, die tatsächlich eine Angst davor haben. Was aber nicht so wenige sein dürften, betrachtet man die letzten Jahre. Und um was geht es? Insekten! Beim ersten Beauty-Shooting bekommen Heidi Klums* Models nette Shooting-Partner: Spinnen, Kakerlaken und Skorpione dürfen mit aufs Bild. Das klingt eher nach einer Prüfung im Dschungelcamp und ist ziemlich gemein, wenn es um den Gesichtsausdruck geht. „Nie ist der Gesichtsausdruck wichtiger als bei einem Beauty-Shooting“, so Heidi. Da ist ziemliche Konzentration von den verbliebenen GNTM-Kandidatinnen* gefragt. Ob das alle hinbekommen werden?

GNTM: Beauty-Shooting mit Spinnen und Kakerlaken

Das Shooting selbst wird von Lado Alexi produziert. Als „Unterstützung“ für die Tiere - und natürlich auch die Kandidatinnen - ist der Insekten-Experte und Social-Media-Star Adrian Kozakiewicz am Set vor Ort. Er betont auch immer wieder, dass die Tiere nicht lebensgefährlich sind.

GNTM: Beim Catwalk wird es ganz schön wackelig

Beim Catwalk der GNTM-Folge wird es dann nicht mehr eklig, nur wackelig. Die „Meeedchen“ dürfen über Popcorn, Glassplitter und Kieselsteine laufen. Dabei tragen sie Pailletten- und Rüschenroben des Gastjurors* und Designers Peter Dundas. Bringen die Roben und die unterschiedlichen Untergründe die Models zu Fall und aus dem Gleichgewicht? Und wenn ja, wie gehen die „Meeedchen“ damit um? Das will Heidi mit solchen Walks bei GNTM* immer herausfinden. Nadine* löste zumindest das Hinfallen, beziehungsweise Aufstehen, beim Wasser-Catwalk sehr elegant.

Wann und wie sie die nächste GNTM-Folge* ansehen können, lesen Sie bei uns. Ebenso wie eine Übersicht aller Kandidatinnen, die noch bei GNTM* dabei sind. Außerdem stellt sich die Frage, wird Heidi ganz normal dabei sein? Immerhin wurde in der letzten Folge bekannt, dass Heidi Klum an einem Parasiten erkrankt* sei.

