GNTM 2020: ProSieben unterläuft Fauxpas mit Dialekt einer Kandidatin aus Bayern

Pleiskirchen/Altötting - Ein peinlicher Fehler hat sich auf der Webseite von ProSieben eingeschlichen. Im Rahmen der 15. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ stellt der Sender alle Kandidatinnen der Sendung vor - inklusive Video.

GNTM: ProSieben hat Probleme mit Dialekt

Doch bei der 22-jährigen Aline* aus Bayern ist ProSieben eine kleine Panne passiert. Denn: Aline spricht Dialekt. Zwar mag man es bei der dunkelhäutigen Schönheit nicht direkt vermuten, aber wer auf Alines Instagram-Account die Storys der 22-Jährigen schaut, stellt fest, dass sie überwiegend Bayerisch spricht.

Wie sie sagt, hat sie den Dialekt von ihren Pflegeeltern übernommen. Klingt logisch - schließlich wohnt die mittlerweile Wahl-Münchnerin die Hälfte ihres Lebens mit ihren Pflegeeltern und Geschwistern zusammen.

GNTM: ProSieben macht falsche Ortsangabe bei Kandidatin Aline

Doch ProSieben scheint große Probleme mit dem Dialekt von Kandidatin Aline zu haben. Denn die 22-Jährige wird interviewt und das Video auf der „Germany‘s next Topmodel“-Themenseite von ProSieben gezeigt. Dabei erzählt sie, dass sie mit elf Jahren in eine Pflegefamilie gekommen sei. Doch nicht wie ProSieben schreibt auf einen Hof nach „Nord-Erding“.

+ Aline ist mit elf Jahren zu einer Pflegefamilie gezogen. Aber nicht nach „Nord-Erding“, wie ProSieben auf der Webseite zu GNTM schreibt. © Screenshot ProSieben

GNTM: ProSieben unterläuft peinliche Panne bei Ortsangabe

In ihrem bayerischen Dialekt sagt Aline, dass sie „im Umkreis von 20 Kilometern die einzige Schwarze“ in „Altedding“ sei. Das heißt aber nicht „Erding“, wie von ProSieben angenommen wurde, sondern „Ötting“ - genauer gesagt „Altötting“. Und anscheinend wurde auch das „Alt“ vor „Ötting“ von ProSieben einfach in „Nord“ umgewandelt.

Zwar muss man schon genau hinhören, um „Altötting“ zu verstehen. Doch zu Beginn des Videos stellt sich Aline vor und sagt, dass sie aus Pleiskirchen kommt. Ein Blick in Google verrät, dass die Gemeinde im Landkreis Altötting liegt. Nahe liegend, dass Aline dann auch „Altötting“ und nicht „Nord-Erding“ meint.

GNTM 2020: Alle Infos zur 15. Staffel

Was Aline übrigens genauso wenig gefallen dürfte wie allen anderen Kandidatinnen, ist die fiese Aussage eines GNTM-Gastjurors* zu Beginn der neuen Staffel. Modelmama Heidi Klum macht unterdessen mit einer Aussage zu ihrer Familienplanung bei GNTM* von sich reden.

