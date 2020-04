GNTM 2020: Models ernten heftige Kritik für Foto während Corona-Krise - Kandidatin muss sich testen lassen

Zwei GNTM-Kandidatinnen ernteten für ein Instagram-Foto während der Coronakrise heftige Kritik. Doch das Bild hatte einen ernsten Hintergrund.

Während GNTM 2020* aktuell immer donnerstags auf ProSieben* ausgestrahlt wird, sind die Kandidatinnen nach beendeten Dreharbeiten schon wieder zu Hause.

aktuell immer donnerstags auf ProSieben* ausgestrahlt wird, sind die Kandidatinnen nach beendeten Dreharbeiten schon wieder zu Hause. GNTM-Kandidatin Nadine (21)* ließ sich auf das Coronavirus testen.

Eine Infektion wäre für die Münchnerin besonders gefährlich.

besonders gefährlich. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Kandidatin Mareike Kritik für ein Foto geerntet.

Diese Woche läuft die zehnte Folge von GNTM 2020* im TV, 12 Kandidatinnen sind noch im Rennen*. Doch in der aktuellen Lage wird das auch für die Kandidatinnen* zur Nebensache. Seit Anfang März sind die Nachwuchsmodels wieder zurück in Deutschland - dort erwartete sie die bittere Realität der aktuellen Coronakrise.

GNTM 2020: Nadine und Mareike posten Foto während Corona-Krise - und ernten Kritik

Zwei Kandidatinnen machen in der aktuellen Zeit besonders von sich reden: Mareike postete auf Instagram* ein Foto mit Nadine, das die Nachwuchsmodels unbeschwert und eng umschlungen in der Sonne zeigt. Dafür ernteten sie Kritik: „Ich mag euch zwei echt gern, aber muss man sich jetzt treffen?“, schrieb eine Nutzerin. „Finds kacke, dass ihr heute draußen wart #norolemodel“, kommentierte eine andere.

Wenig Kritik dürfte die letztjährige GNTM-Siegerin Simone „Simi“ Kowalski für ihre neuen Fotos bekommen. Die 22-Jährige posierte für den Playboy* und packte im Interview über die Heidi-Klum-Show aus.

GNTM 2020: Nadine wohnt derzeit wegen Corona bei Mareike

Was allerdings viele nicht wissen: Münchnerin Nadine wohnt während der Ausgangsbeschränkungen bei Ex-GNTM-Kandidatin Mareike*, die in Folge acht freiwillig ausstieg. Nadine war gerade beruflich in Mareikes Heimatstadt Berlin, als die Ausgangsbeschränkungen strikter wurden und beschloss, erstmal bei Mareike zu Hause zu bleiben. Außerdem ist das Foto auf Mareikes Dachterrasse entstanden - die beiden Freundinnen haben also nicht mal das Haus verlassen. Während die beiden „Meeeeedchen“ zusammen wohnen, ist Model-Mama Heidi Klum in ihrer Wahlheimat Los Angeles in „Corontäne“ und zeigt auf Insta, was sie sonst nie zeigt.

GNTM 2020: Kandidatin musste sich testen lassen - sie gehört zur Risikogruppe

GNTM-Kandidatin Nadine ist aus einem ernsten Grund besonders besorgt und vorsichtig wegen des Coronavirus - schließlich gehört die Münchnerin, die 2017 zum tz-Wiesnmadl* gekürt wurde, zur Risikogruppe. Sie leidet an Asthma und hatte vor zwei Wochen Atemnot.

Deshalb ließ sie sich auch auf das Coronavirus testen, wie sie in einem Beitrag der ProSieben-Sendung red erzählte. Kurz darauf erhielt sie das Ergebnis: Zum Glück war Nadines Corona-Test negativ! Ihr Asthma habe sich nur in der letzten Zeit verschlimmert.

Auch bei Jury-Chefin Heidi Klum bestand Corona-Verdacht* - auch ihr Test fiel zum Glück negativ aus. Außerdem knallt es in einer GNTM-Folge mit Vorsatz.

Johanna schied bei GNTM mit einem großen Knall aus. Jetzt spricht sie Klartext zur Lästerattacke von Larissa und Lijana. Auch für Heidi Klum hat sie kühle Worte.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

spl

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram / nadine.gntm2020.official