GNTM 2020 by Heidi Klum: "Ich will hier nicht sterben" - Schock-Moment für Julia P. aus Dortmund - Folge 6 im Live-Ticker

Am Donnerstag (5. März) läuft eine neue Folge von GNTM. Für die Kandidatinnen wird es eklig: Sie müssen mit exotischen Insekten posieren. Folge 6 im Live-Ticker.

Germany's next Topmodel, kurz GNTM, geht am Donnerstag (5. März) auf ProSieben in eine neue Runde. Unter der heißen Sonne Südkaliforniens müssen die Meeedchen beim Shooting mit exotischen Insekten ran. Wie sehr sie dabei heulen, kreischen und verzweifeln, lest ihr im Live-Ticker von RUHR24.de*.

Nur eine Woche, nachdem für die verbliebenen 20 Kandidatinnen das legendäre und verhasste Umstyling auf der Agenda gestanden hatte, gönnt Model-Mama Heidi Klum ihren Nachwuchstalenten keine Verschnaufpause. Vor allem für die fünf Wackel-Kandidatinnen, die Fotograf Christian Anwander in der vergangenen GNTM-Folge nicht überzeugen konnten, wird es ernst. Sie müssen zum Shoot-Out antreten.*

Doch dabei bleibt es natürlich nicht. Auch der sogenannte "Elimination-Walk" hat es in dieser Woche in sich. Die Möchtegern-Models müssen über Glassplitter und Popcorn laufen - was für eine Kombi. Drama vorprogrammiert!

