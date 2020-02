GNTM 2020: Kandidatin prophezeit Heidi Klum ein Baby - Nun verrät das Topmodel die Wahrheit

GNTM-Kandidatin Charlotte prophezeite Heidi Klum, dass sie noch ein Baby bekommen wird. Jetzt verriet das Topmodel, ob die Wahrsagerin recht hat.

Die 15. Staffel der ProSieben-Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ ist in vollem Gange.

ist in vollem Gange. In Folge zwei ging es bei GNTM 2020 bereits heiß her: Beim Shooting im Dschungel mussten die Kandidatinnen mit einem Male-Model performen.

bereits heiß her: Beim Shooting im Dschungel mussten die mit einem Male-Model performen. Außerdem verriet Heidi Klum ein privates Detail zu ihrem Kinderwunsch.

In Folge zwei von „Germany‘s next Topmodel“* shooten die Kandidatinnen* im paradiesischen Dschungel von Costa Rica. Dabei bekamen die Kandidatinnen aber erst mal einen Dämpfer: Gleich drei neue Kandidatinnen (Maribel*, Valeria*, Jacky*) stießen hinzu. Das bedeutet für die Meeeedchen: Drei Konkurrentinnen mehr. Und dann mussten die angehenden Models auch noch mit einem Malemodel und einer weiteren Kandidatin im Duell shooten*.

GNTM-Kandidatin prophezeite: „Heidi Klum bekommt noch ein Baby“

Von Starfotograf Rankin ließen sich die Kandidatinnen an Lianen aus Stoff baumelnd ablichten. Als Kandidatin Charlotte* dran war, erzählte Heidi Klum dem Fotografen, dass die 25-Jährige in Folge eins für die 46-jährige Model-Mama die Zukunft vorhersagte* - mit einer gewagten Prophezeiung: „Als wir uns in Deutschland kennengelernt haben, hat sie Tarotkarten für mich gelegt. Sie sagte, dass ich noch ein Baby bekommen werde“, erzählte Heidi.

GNTM 2020: Heidi Klum verrät Starfotograf Rankin, ob sie ein Baby mit Tom will

Doch Heidi Klum* ließ die Bombe platzen und verriet, was sich alle Fans von Heidi und Tom schon seit ihrer Hochzeit fragen: Bekommt das Paar noch ein Baby?

Heidi Klum verriet gegenüber Rankin - und somit auch der TV-Nation: „It‘s not gonna happen!“ (zu Deutsch: „Es wird nicht passieren!“). Dann fügte sie auf Deutsch hinzu: „Der Backofen ist zu!“ Damit ist klar: Heidi Klums vier Kinder werden wohl kein Geschwisterchen mehr bekommen.

Auch Tochter Leni hat inzwischen einen Instagram-Account.

