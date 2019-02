GNTM im Live-Ticker: Meeedchen erleben Horror auf dem Laufsteg 

Die zweite Folge GNTM steht an - und zwar mit einem Special-Special-Guest, auf den wir uns besonders freuen. Wer schafft es in die nächste Runde? Wer fliegt? Das erfahrt ihr im Live-Ticker.

Hurra, it‘s GNTM-Zeit! Wir schnappen uns die imaginäre (oder vielleicht doch nicht so imaginäre) Chips-Tüte und bewundern das lustige Treiben.

30 Kandidatinnen (sehen alle gleich aus) sind noch im Rennen um das GNTM-Krönchen. Wer? Das lest ihr hier.

Horror-Walk und Blizzard-Shoot - das erwartet uns am Donnerstag.

Und: JAAAAA! Wow-Wow-Wolle is back!

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GNTM. Werden wir heute endlich den Durchblick gewinnen und mehreren Kandidatinnen Namen zuordnen können? Und wird „Aber die Kamera da oben“-Enisa endlich ihr Foto-Traum erfüllt? Wir sind gespannt.

GNTM 2019: Heidi, Wolli, Schulli - und ein Horror-Laufsteg

„Der perfekte Gang über den Laufsteg will geübt sein“ - mit diesen weisen Worten beginnt die Pressemitteilung von ProSieben zur anstehenden Folge GNTM. Joa, da geben wir dem Sender Recht, laufen sollte man als GNTM-Kandidatin schon können. Was also tun? Jorge dazu holen? Oder gar Bruce „the legend“ Darnell? Nix da! Heidi Klum setzt auf Wolfgang Joop (Achtung! Schnauzer-Alarm!). Na gut, das lassen wir gerade noch mal so durch gehen. Wolle hat ja eh nen Platz in unseren Herzen.

+ Wir bewundern sein Bärtchen: Wolfgang Joop samt Heidi Klum auf einem Gipfel - was will man mehr? © ProSieben/Richard Hübner

„Bei GNTM geht es darum, einem unerfahrenen Meeeedchen in 14 Wochen das Laufen beizubringen“, erklärt Heidi Klum. Krass, 14 Wochen - dafür haben die Eltern der Kandidatinnen bestimmt 14 Monate gebraucht. Damals, als Vanessa, Tatjana und Co. noch in den Windeln steckten. Aber gut, lassen wir das - schließlich hat Wolfgang Joop ja auch ein bestimmtes Ziel: „Ich versuche ihnen einen relaxten, modernen Gang beizubringen, der Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und der sie auch selbstbewusst macht.“ Puh, dann muss Anastasiya ja nicht mehr am Training teilnehmen - da herrscht ja jetzt schon Selbstbewusstsein-Overload. Enisa jedenfalls bringt den Joop-Besuch auf den Punkt: „Wolfgang ist ‚wow‘.“ Finden wir auch. Wow-Wow-Wolle!

Was wir noch zur Folge vom Donnerstag wissen müssen? Im Schneetreiben treibt Kristian Schnee-Schuller sein Unwesen, die Kandidatinnen müssen über einen Horror-Laufsteg (warum er einer ist? Seht ihr im Video unten. Aber so viel sei verraten: Gut, dass die Meeeedchen das Laufen gelernt haben!) schreiten und Enisa wird endlich ein erstes Foto bekommen - also ... glauben wir jetzt einfach mal.

GNTM 2019: Hier gibt‘s die Ticker zum Nachlesen

GNTM im Live-Ticker: Folge eins zum Nachlesen