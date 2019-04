Nach Prügel-Attacke bei GNTM 2019: Lenas Anwalt teilt gegen Jasmin aus

Lena war bei GNTM 2019 unfreiwillig in den größten Eklat der Sendung verwickelt: Sie wurde von Jasmin geschlagen. Lenas Anwalt hat dazu einiges zu sagen.

Update vom 04. April 2019: Es war DIE Szene der aktuellen GNTM-Staffel - vielleicht sogar die dramatischste Szene, die es je bei Germany‘s next Topmodel gab: Die Prügel-Attacke von Kandidatin Jasmin (18) auf Lena (17). Und das, obwohl ProSieben die Schläge der 18-Jährigen nicht mal zeigte. Die Zuschauer bekamen lediglich einen schwarzen Bildschirm und die Reaktionen von Jasmin, Lena und den andern Kandidatinnen zu sehen. Trotzdem schlug die erste GNTM-Schlägerei hohe Wellen.

Lena hatte sich nach der Ausstrahlung in ihrer Instagram-Story dazu geäußert. Aus ihrem Munde klang es nach einer brutalen Attacke: „Ich bin brutal zusammengeschlagen worden. Jasmin ist auf mich gesprungen und hat mich auf den Teppich gedrückt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und konnte mich nicht wehren“, so die 17-Jährige. „Sie hat auf meinen Kopf und meinen Rücken eingeschlagen und mir die Extensions herausgerissen. Ich habe am Kopf geblutet", schildert sie den dramatischen Moment. Sogar die Polizei sei vor Ort gewesen und sie sei ärztlich versorgt worden.

Lena erstattet Anzeige gegen Jasmin - neue Vorwürfe nach GNTM-Prügelei

Lena hat sich inzwischen juristischen Beistand geholt. Ihr Anwalt Christian Nohr hatte laut Stern Jasmin nach der Attacke angezeigt. Die Strafanzeige läuft demnach noch. Doch Nohr erhebt zudem einen weiteren schweren Vorwurf gegen Jasmin: Sie habe sich während ihrer Teilnahme auf Instagram zur Sendung geäußert und Details preisgegeben, die sie hätte unter Verschluss halten müssen. Nohr erklärte dem Bericht zufolge, dass sie damit gegen den Vertrag verstoßen habe. Ob Jasmin deshalb eine Strafe zahlen muss, sei noch nicht bekannt. Laut Stern hatte Jasmin bereits vor Ausstrahlung der Attacke in ihrer Instagram-Story den Vorfall angesprochen: „Ich habe Lena eine geklatscht. Sie war frech. Und ich schlage niemanden ohne Grund. Ich schlage auch nicht gern.“

Erst kürzlich hat sich Jasmin erneut via Instagram zu Wort gemeldet - und statt Reue zu zeigen, schon wieder gegen Lena ausgeteilt. Sie wolle sich nicht entschuldigen, sondern sagte: „Ich stehe komplett dazu.“ Auch zwei Wochen nach Ausstrahlung der Attacke sind die Wogen also noch immer nicht geglättet.

Übrigens: Am Donnerstag gab es einen Fremdschäm-Moment rund um Heidi Klum bei GNTM.

Lena ist ein sensibler Mensch und nimmt Kritik oft sehr persönlich - möchte aber versuchen, negative Äußerungen einfach zu ignorieren. Die 17-Jährige hat einen ungewöhnlichen Stil und ist sich schon jetzt sicher, dass sie bei ihrem Umstyling weinen wird.

