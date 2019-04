GNTM 2019: Kandidatin Julia ist raus - Das Männermodel-Shooting wurde ihr zu heiß

In Folge elf mussten die GNTM-Kandidatinnen mit hübschen Male Models einen dramatischen Abschied nachstellen. Für Julia war so viel Nähe allerdings zu viel, sie hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Freund.

Update vom 18. April 2019: Model-Mama Heidi Klum (45) bescheinigte Julia noch kurz vor der Entscheidung „tolle kurvige Proportionen, die auch passen und super aussehen.“ Trotzdem war in der elften Folge für die 23-Jährige aus Ulm Schluss bei „Germany‘s next Topmodel“ 2019. Grund dafür war vor allem das Fotoshooting, bei dem die GNTM-Kandidatinnen mit hübschen Männermodels im Regen Emotionen zeigen mussten. Für Julia stimmte einfach die Chemie zwischen ihr und ihrem Shooting-Partner nicht. Während andere Meeeedchen ordentlich zur Sache gingen und sogar der ein oder andere Kuss fiel (bei Tatjana sogar ein Zungenkuss!), war bei Julia und dem Männermodel weit und breit nichts zu sehen von Zärtlichkeiten.

GNTM 2019: Beim Männermodel-Shooting hatte Julia ein schlechtes Gewissen

Grund dafür waren Julias Gedanken an ihren Freund Marius, mit dem die Ulmerin seit fünf Jahren zusammen ist. Kurz nach dem Shooting erklärte Julia gegenüber Jurorin Heidi, dass sie die ganze Zeit über an ihren Freund denken musste. „Er ist eigentlich kein eifersüchtiger Typ. Aber ich hab ihn trotzdem die ganze Zeit im Kopf gehabt“, erklärte Julia ihr schlechtes Gewissen. „Wir sind seit fünf Jahren zusammen, ich möchte mit dem Menschen alt werden. Und dann ist es mir egal, was hier passiert“, sagte Julia mit tränenerstickter Stimme nach dem Shooting. Weiter schluchzte sie: „Im Endeffekt möchte ich einfach nur nach Hause kommen zu ihm, ohne ein schlechtes Gewissen.“

+ Julia schrieb ihren heutigen Freund vor fünf Jahren bei Facebook an. © Screenshot/Prosieben.de

Im Video-Chat mit ihrer Mutter brachte Julia ihre Stimmung schließlich auf den Punkt: „Ich hab gar keinen Bock mehr.“ Vor allem äußerte sie sich wütend darüber, dass sie ihren Freund Marius nicht erreichen konnte, weil sie gerne mit ihm über das Shooting geredet hätte. Da überraschte es kaum, dass Julia bei ihrem Rauswurf schon fast erleichtert wirkte.

GNTM 2019: Kandidatin Julia (23) kommt aus Ulm und arbeitet in der Psychiatrie

Julia hatte es zu Schulzeiten nicht immer leicht. Deshalb möchte die 23-jährige Krankenpflegerin mit ihrer Teilnahme bei „Germany's next Topmodel“ jetzt anderen Mädchen Mut machen.

Alles zu GNTM 2019: Das ändert sich, alle Teilnehmerinnen, alle Juroren

GNTM 2019: Alle Folgen im Live-Ticker GNTM 2019:

Hier gibt‘s die aktuelle GNTM-Folge im Live-Ticker

Rubriklistenbild: © ProSieben