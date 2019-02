GNTM 2019: Kandidatin Jasmin (18) möchte Heidi Klum ganz besonderes Geschenk machen

Jasmin ist eine echte Überlebenskünstlerin. Die 18-Jährige hat immer einen Back-up-Plan und steht auch anderen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Besonders freut sich Jasmin darauf, Heidi Klum bei GNTM zu treffen.

Frankfurt am Main - Dunkle, schwarze Locken fallen ins Gesicht der 18-jährigen Jasmin Cadete aus Frankfurt am Main. Sie ist eine von 50 jungen Mädchen, die sich in diesem Jahr bei Heidis Model-Akademie von GNTM beweisen müssen. „Germany's Next Topmodel“ zu werden, wäre ein Traum für sie. Jobbte sie doch vor der Casting-Show noch als Kellnerin.

Auch auf Instagram ist Jasmin aktiv - allerdings erst mit knapp 800 Abonnenten, wie op-online.de* berichtet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die 29 Beiträge, die sie bisher geteilt hat, lassen auf mehr hoffen. Und neben Selfies, lädt sie sogar das ein oder andere Video von sich und ihren Freundinnen hoch. Dabei wird selten gesprochen - dafür umso mehr vor der Handykamera gepost. Wenn in Zukunft das ein oder andere Foto von Model-Mama Heidi Klum dazukommt, freuen sich Jasmins Abonnenten ganz bestimmt.

GNTM 20129: Kandidatin Jasmin aus Frankfurt am Main hat immer einen Plan B

Jasmin Cadete hat immer einen Plan B und ist selbsternannte Überlebenskünstlerin. Sie ist bereit, anderen zu helfen, die in einer misslichen Lage sind. Das könnte ihr Pluspunkte in der Model-Runde bringen, in der Zickenkrieg und Streit auf der Tagesordnung stehen. Außerdem ist sie glücklicher Single. Ihr Beziehungsleben mit vielen Partys hat sie vorerst hinter sich gelassen. Einen Typen, sagt sie, braucht sie in ihrem Leben aktuell nicht. Diese Einstellung könnte ihr bei GNTM zugutekommen. Denn viele Freunde der Kandidatinnen sind eifersüchtig. Aber auch die lange Trennung vom Freund ist für viele Mädchen ein Grund, die Show frühzeitig zu verlassen. Diese Probleme hat Jasmin nicht: Sie genießt ihr ruhiges Single-Leben. Doch nach GNTM wird sich die Dame mit dominikanischen Wurzeln vor Anfragen von männlichen Verehren wahrscheinlich nicht retten können. Aber das ist Zukunftsmusik.

GNTM 2019: Kandidatin Jasmin aus Frankfurt hat besonderes Geschenk für Heidi Klum

Erst einmal freut sich Jasmin darauf, Heidi Klum zu treffen. Sie hat sogar ein ganz besonderes Geschenk für sie: einen kleinen, grünen Kaktus. „Er ist schön und unauffällig, aber er kann auch stechen“, sagt Jasmin Cadete und kichert. „Heidi soll merken, dass ich heraussteche.“ Ob es Jasmin vom Tellerwäscher zum Millionär schafft, und ob sie beim großen Umstyling um ihre dunkle Lockenpracht bangen muss, können die Zuschauer ab Donnerstag, 7. Januar, 20.15 Uhr, auf Pro7 mitverfolgen.

Alle Informationen rund um GNTM 2019 finden Sie übrigens hier.

GNTM 2019: Alle Folgen im Live-Ticker

GNTM 2019: Hier gibt‘s die erste Folge im Live-Ticker

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © ProSieben