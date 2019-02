GNTM 2019: Kandidatin Caroline (21) aus Bremerhaven hat gleich zwei Traum-Shootings

Kandidatin Caroline liebt es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Der 21-Jährigen fällt es sehr leicht, vor der Kamera zu posen. Gute Voraussetzungen für GNTM 2019.

Bremerhaven - Studentin Carolin ist 21 Jahre alt und kommt aus Bremerhaven. Die Blondine hat sich hohe Ziele gesteckt: Sie möchte als internationales Model berühmt werden, wie nordbuzz.de* berichtet.

GNTM 2019: Kandidatin Caroline aus Bremerhaven träumt von zwei bestimmten Shootings

Am Modeln reizt sie besonders, dass sie dabei in verschiedene Rollen schlüpfen kann. In ihrem Vorstellungs-Clip zeigt sich Carolin sehr selbstbewusst und sieht sich für die anstehenden Aufgaben bestens gerüstet. Die 21-Jährige sagt von sich selbst, dass es ihr leicht fiele, sich vor der Kamera in die Posen zu setzen, die die Designer und auch Model-Mama Heidi Klum sehen wollen. Außerdem liebt es das temperamentvolle Nordlicht, sich zu Musik zu bewegen. Carolins Traum-Shooting? Entweder als Prinzessin auf einem großen weißen Pferd oder als Meerjungfrau unter Wasser zu posieren.

GNTM 2019: Es gibt diverse Änderungen in der Klum-Show

Heidi Klum sucht in der 14. Staffel von GNTM das neueste Topdmodel. Doch wer denkt, 2019 wird alles so sein, wie in den Jahren zuvor, irrt gewaltig. Denn in diesem Jahr gibt es gleich mehrere Änderungen bei GNTM. Außerdem finden Sie dort alle Kandidatinnen von “Germany‘s Next Topmodel“.

Rubriklistenbild: © ProSieben