GNTM 2019: Ist Anastasiya die Super-Zicke der neuen Staffel?

Sie ist wohl mit Abstand die selbstbewussteste Kandidatin der 14. GNTM-Staffel: Russin Anastasiya ist von sich und ihren Modelqualitäten überzeugt – und das wird bereits in der ersten Folge deutlich.

Heidelberg - „Was findest Du an Dir am schönsten?“, wird Anastasiya direkt am Anfang der ersten Folge „Germany‘s Next Topmodel“ gefragt. Doch da fallen der gebürtigen Russin spontan gleich mehrere Dinge ein: ihr Po, ihre Hände, ihre Brüste – einfach ihr ganzer Körper. Natürlich ist es lobenswert, dass eine junge Frau mit tatsächlich perfektem Körper nichts an sich auszusetzen hat. Doch dafür meckert die 22-Jährige umso mehr an ihren Konkurrentinnen herum: Die einen sind ihr zu klein, die anderen zu breit. Ihre Liste der fiesen Sprüche ist lang und sie hält sich mit Kritik und fiesen Lästereien nicht zurück, wie heidelberg24.de* berichtet.

Vielleicht holt sie Designer und Ex-Jury-Mitglied Michael Michalsky auf den Boden der Tatsachen zurück: Kurz vor dem entscheidenden Walk fragt sie ihn, ob ein Mädchen zum Abschluss ein Brautkleid vorführen werde. Wie selbstverständlich erwartet sie natürlich, dass ihr die Ehre des letzten Outfits gebührt. Doch weit verfehlt. Konkurrentin und Transgendermodel Tatjana darf die Show beenden – in einem schwarzen Kleid, das an eine Röntgenstrahlen-Schutzweste, die man beim Zahnarzt bekommt, erinnert.

Am Ende schafft es Anastasiya in die nächste Runde und wird sicherlich auch in der zweiten Folge fröhlich weiter lästern. Wir sind uns jedenfalls sicher: Das ist schon jetzt die Super-Zicke der GNTM-Staffel 2019!

GNTM 2019: Das hält Kandidatin Anastasiya (21) aus Heidelberg von Heidi Klum und ihren Konkurrentinnen

Heidelberg - Model-Mama Heidi Klum scharrt wieder ihre Meeedchen um sich und lässt sie im Akkord in High Heels über Laufstege stolzieren. Einige von ihnen bekommen die Chance, in die berühmte Model-Villa einzuziehen – und vielleicht sogar „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden.

So auch Anastasiya aus Heidelberg. Die 22-Jährige studiert Architektur in Stuttgart und gehört zu Heidis Top-50-Kandidatinnen und ist somit auf jeden Fall am Donnerstag (7. Februar) um 20:15 Uhr auf Pro7 zu sehen. In einem Interview mit HEIDELBERG24* spricht sie über Heidi Klum und ihre Konkurrenz.

GNTM-Kandidatin Anastasiya spricht über Heidi Klum und ihre Konkurrenz

„Also ich finde sie sehr schön für ihr Alter“, antwortet Topmodel-Anwärterin auf die Frage, wie sie Heidi Klum findet – Autsch! Das Topmodel hat sie während der Dreharbeiten kurz kennengelernt. „Leider haben wir sie nicht so oft gesehen, wie wir alle gedacht haben“, sagt die gebürtige Russin. Und wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Die sei „ehrlich gesagt nicht so groß“, erklärt die junge Frau. „Ich glaube, ich habe eine bessere Figur als viele.“ Das unterscheide sie von vielen Kandidatinnen.

GNTM 2019: Kandidatin Anastasiya plaudert über ihr Liebesleben

Ausserdem verrät sie HEIDELBERG24*, wie viel Zoff es zwischen den Frauen tatsächlich gibt – und plaudert auch über ihr Liebesleben. Alles Infos zu GNTM 2019 finden Sie übrigens hier.

jab

*HEIDELBERG24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

GNTM 2019: Alle Folgen im Live-Ticker

GNTM 2019: Hier gibt‘s die erste Folge im Live-Ticker

Rubriklistenbild: © ProSieben