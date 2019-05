GNTM 2019 im TV und Live-Stream - alle Sendetermine und Wiederholungen

Heidi Klum ist mit GNTM 2019 bei auf ProSieben auf Sendung. Das sind die Termine von „Germany‘s next Topmodel“ im Free-TV und im Live-Stream.

Köln - Seit mehr als 13 Jahren sucht Heidi Klum bereits nach dem nächsten deutschen Topmodel. Mit ihrer Sendung „Germany´s next Topmodel“ ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin aus dem deutschen TV kaum noch wegzudenken. Im Februar geht die ProSieben-Produktion dann in die bereits 14. Staffel. Bei GNTM 2019 gibt es dann einige Änderungen.

„Germany‘s next Topmodel“ 2019 führt eine Änderung ein

Mit genau 50 Model-Anwärterinnen startet Heidi Klum ihre Suche am 7. Februar, diesmal mit einem glanzvollen Dinner in Berlin. Dabei erwarten die Kandidatinnen, die GNTM-Siegerin Toni beerben wollen, jedoch einige Überraschungen. Vor allem das Gesicht der Sendung ändert sich grundlegend. Während die Jury der Casting-Sendung in den letzten Jahren neben der Model-Mama auch aus Designer Michael Michalsky und Artdirector Thomas Hayo bestand, verzichtet der TV-Sender in der aktuellen Staffel auf eine feste Jury-Besetzung.

Die einzige Jury-Konstante ist selbstverständlich Heidi Klum selbst. Die Entscheidungen am Ende der jeweiligen Folge trifft die 45-Jährige trotzdem nicht alleine. Unterstützt wird Heidi dabei von immer wechselnden Gast-Juroren, so dass in jeder Folge ein anderes Gesicht neben Heidi zu sehen ist. Wie ProSieben selbst bereits bekanntgab, sollen unter anderem Thomas Gottschalk, Designer Wolfgang Joop, Topmodel Gisele Bündchen und Lena Gercke ein Mitspracherecht in der GNTM-Jury bekommen.

Die Neubesetzung der Jury, über die auch giessener-allgemeine.de berichtet, ist jedoch nicht die einzige Änderung im Konzept der TV-Sendung. Bei GNTM 2019 soll jede Folge ein bestimmtes Thema behandeln, bei dem die Kandidatinnen durch den Gast-Juror betreut werden. Am Ende der Sendung wird dann die Umsetzung des Themas beurteilt. Auch wenn die Neuerungen in Staffel 14 Spannung versprechen, dürfte es für die Models gewohnt hart werden.

Denn auch in Staffel 14 wird den zukünftigen Models nichts geschenkt. Diesmal müssen die Mädels bereits in Folge eins auf den Laufsteg. Dabei sollen die Kandidatinnen Designer-Outfits von Michael Michalsky präsentieren, die Besten rücken dann eine Runde weiter. Für einige von ihnen heißt es dann am Ende der Sendung jedoch: „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“

GNTM 2019: Sendetermine im Free-TV auf ProSieben - Wiederholung auf Sixx

Die Ausstrahlung der 14. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ beginnt am 7. Februar. Heidi Klum sucht in insgesamt 15 Folgen plus Finale nach dem neuen deutschen Nachwuchs-Model. Die Länge der Folgen variiert von Woche zu Woche, sie werden jedoch alle jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

GNTM 2019 läuft auch im Live-Stream auf ProSieben.de

Für alle, die pünktlich zur Ausstrahlung keinen Fernseher in der Nähe haben, gibt es weitere einfache Alternativen.

So können Sie die Sendung während der Ausstrahlung im Livestream auf prosieben.de und über die offizielle ProSieben-App für Android und iOS verfolgen.

Der Live-Stream ist nach einer kostenlosen Registrierung abrufbar.

Nach der Ausstrahlung stehen dann alle Folgen GNTM auf prosieben.de zur Verfügung.

Der Frauensender Sixx wiederholt alle Folgen am Freitag nach jeder Ausstrahlung um 20.15 Uhr.

Wer sich die musikalische Begleitung der Show noch einmal anhören möchte, findet hier die Infos zum GNTM-Song 2019. Auch zum GNTM-Umstyling 2019 gibt es schon erste Infos, noch bevor die fünfte Folge gesendet ist.