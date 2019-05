Heidi Klum schnauzt GNTM-Kandidatinnen zusammen: „Was sind das für blöde ...“ – Video

Heidi Klum war am Donnerstag bei GNTM so gar nicht zufrieden mit ihren Kandidatinnen - und ließ sie das deutlich spüren.

Los Angeles - Da war was los gewesen am Donnerstagabend bei GNTM, um es direkt im Klumquamperfekt zu sagen. Kandidatin Vanessa zeigte den Mittelfinger, Simone hyperventilierte auf dem Fahrrad in zehn Metern Höhe und dann rastete auch noch Heidi Klum in einer Deutlichkeit aus, die wir so von ihr noch nicht gewohnt waren. Einen regelrechten Anschiss kassierten die Meeedchen am Donnerstagabend. Warum? Weil die GNTM-Kandidatinnen bei ihrer Dragqueen-Performance so überhaupt nicht überzeugen konnten - und das machte Klum richtig sauer.

So sauer, dass sie die Kandidatinnen nach dem entscheidenden Auftritt mächtig zusammenstauchte. Was Klum nämlich besonders wütend machte: Die Meeedchen behaupteten, sie hätten nicht gewusst, dass sie zu ihrer Performance den Song mit Lip-Sync (quasi Mini-Playback-Show für GNTM-Kandidatinnen) hätten begleiten sollen.

Heidi Klum wird bei GNTM deutlich: „Also ihr spinnt ja wohl echt“

„Das hört sich so an, wie: ‚Ey, ihr müsst modeln und müsst dabei die Augen aufmachen‘“, zog Heidi Klum ungläubig den Vergleich und begleitete diese Ungläubigkeit mit der Geste eines explodierenden Kopfes. Und dann wurde sie richtig deutlich: „Also ihr spinnt ja wohl echt. Was sind denn das für blöde Ausreden, bitteschön?“, motzte das Model. „Also das verstehe ich nicht, warum ihr da eure Hausaufgaben nicht macht.“ Generell habe Klum „so kurz vor dem Finale“ von den GNTM-Kandidatinnen mehr erwartet.

Heidi Klum staucht GNTM-Kandidatinnen zusammen - Sarah reagiert patzig - Video

Kandidatin Sarah konnte die Kritik von Heidi Klum nicht nachvollziehen. „Woher soll ich das denn wissen?“, sagte sie später in die ProSieben-Kamera - und meinte dann trotzig: „Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht für die Zeit, die wir hatten, und da lass‘ ich mir auch von einer Heidi Klum nichts einreden.“

Für den Publikumsliebling war am Donnerstagabend dann Schluss bei GNTM: Bill Kaulitz vergab seine Wild-Card an Sayana, was das Aus für Tatjana bedeutete. Wer nun noch dabei ist bei GNTM, lesen Sie hier.

