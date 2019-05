Vor GNTM-Finale: Heidi eiskalt zu Vanessa – „ist mir zu 100 Prozent egal“

Bei GNTM 2019 ist Vanessa freiwillig raus und Heidi Klum hat darüber zunächst geschwiegen. Direkt vor dem Finale äußerte sich die Chef-Jurorin aber doch.

Vanessa aus Bensheim hat es ins Finale von GNTM 2019 geschafft

Die junge Frau sagte ProSieben aber kurz vor dem Showdown ab - Vanessa wird nicht am Finale teilnehmen

Kurz darauf sperrte ProSieben Vanessas offiziellen GNTM-Instagram-Account

Nun machte GNTM-Vanessa dem Sender ein Friedensangebot.

Update vom 23. Mai:

Letzte Woche stieg Vanessa Stanat (22) freiwillig kurz vor dem Finale bei GNTM aus – und das als erste Kandidatin überhaupt. Seit dem gab es viel Zoff und Gerüchte rund um ihren Ausstieg. Modelmama Heidi Klum (45) äußerte sich bislang nicht zu Vanessa. Doch auf der Pressekonferenz vor dem GNTM-Finale am Mittwoch (23. Mai) im ISS Dome in Düsseldorf spricht die GNTM-Chefin ganz offen darüber:

„Es ist ihr Leben. Insofern ist mir das natürlich zu 100 Prozent egal“, erklärt Heidi Klum vor der Presse. Die 45-Jährige behauptet, dass sie nur die Video-Botschaft, die auch im Fernsehen gezeigt wurde, gesehen hat. Zu den Gründen ihres Ausstiegs soll ihr angeblich nichts bekannt sein. Heidi Klum sagt auch, dass sie nach ihrem Ausstieg auch keinen Kontakt mehr zu Vanessa gehabt hätte. Sie hätte die 22-Jährige zwar gerne beim GNTM-Finale dabei gehabt, doch am Ende sei es „ihr eigenes Ding“.

Wegen Vanessa wird GNTM-Finale in Düsseldorf umgeplant

Allerdings hatte Vanessas Ausstieg Auswirkungen auf das GNTM-Finale. Die Showrunner haben natürlich mit vier Finalistinen gerechnet und darauf wurde das Konzept ausgelegt. Mit drei Mädchen muss deutlich mehr „gefüllt“ werden, um auf die geplante Sendezeit zu kommen. „Wir mussten einiges umschmeißen“, erklärt Heidi Klum am Mittwochabend.

Traditionell ist die Top 15 der Staffel auch zum GNTM-Finale eingeladen und darf nochmal vor Publikum laufen. Vanessa selbst wird der Show wohl eher fern bleiben – sowohl als Model, als auch als Gast. Laut ihrer Instagram-Story ist die 22-Jährige seit Mittwochabend in Köln und wird es in den nächsten zwei Tagen auch bleiben. Weit entfernt von Düsseldorf, wo das Finale stattfinden wird, ist das nicht unbedingt.

Vanessa heute auch ein Thema beim GNTM-Finale?

Dass Vanessas Ausstieg heute nochmal thematisiert wird, ist eher unwahrscheinlich. Allerdings sind zwei Mädchen der diesjährigen GNTM-Staffel besonders gut mit der Rothaarigen befreundet: Julia und Sarah. Beide zeigten sich nach dem Zoff mit ProSieben solidarisch und stellten sich auf Vanessas Seite. Ob die Zwei es heute Abend auch sein werden und in der Live-Show das Thema ansprechen, bleibt abzuwarten.

GNTM 2019: Lässt Vanessa bald die Baby-Bombe platzen?

Update vom 22. Mai: Kurz vor dem GNTM-Finale ist ein wenig Ruhe im Zoff zwischen ProSieben und Kandidatin Vanessa Stanat eingekehrt. In ihrer Instagram-Story am Montag (20. Mai) veröffentlichte sie ein deutliches Statement, indem sie betonte, dass sie sich eine „friedliche und professionelle Lösung“ wünsche. Der Grund des ganzen Streits war übrigens die Sperrung ihres offiziellen GNTM-Instagram-Accounts durch ProSieben.

Vanessa bekam das begehrte Foto fürs Finale und sollte eigentlich neben Sayana, Cäcilia und Simone am Donnerstag (23. Mai) zusammen um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ kämpfen. Doch anscheinend hatte Vanessa darauf keine Lust. Sie sprang kurzfristig ab – aus „persönlichen Gründen“. Mehr verriet die 22-Jährige nicht. Es wurde gerätselt, ob Vanessa schwanger sein könnte. Schließlich hat sie bereits bei GNTM einen Kinderwunsch geäußert.

GNTM-Vanessa verspricht Ankündigung – Spekulationen über Baby-News

Der Verdacht erhärtet sich jetzt durch eine Aussage der 22-Jährigen am Dienstag (21. Mai) in ihrer Story auf Instagram. Hier sagt Vanessa ihren Fans, dass Roman und sie eine Ankündigung machen wollen – und das im Laufe der Woche. Hinzu kommt, dass die GNTM-Kandidatin in ihren Storys betont, wie hungrig sie in letzter Zeit sei und ständig nur essen könne.

Immer wieder spricht Vanessa von einer großen Ankündigung oder Veränderung und bezieht dabei ihren Verlobten Roman mit ein. Außerdem erzählt die Bensheimerin in ihrer Story auf Instagram, dass sie mit ihrer Mutter „wichtige Sachen besprechen“ müsse. Auch hier verrät sie nicht genau, um was es gehen könnte und macht ein Geheimnis daraus. Lässt sie also nach dem GNTM-Finale die Baby-Bombe platzen?

Da sie eine Ankündigung für das Ende dieser Woche versprochen hat, könnte es gut möglich sein, dass wir nach dem GNTM-Finale am Donnerstag auch direkt die Gründe für ihren Ausstieg erfahren.

GNTM-Vanessa schickt emotionale Botschaft: „Ich habe gemerkt, dass ...“

Update vom 21. Mai: Der Schock nach Vanessas Ausstieg bei GNTM war noch nicht verdaut, schon kam das nächste Drama: ProSieben sperrte ihren offiziellen GNTM-Account auf Instagram. Unter Tränen meldete sich Vanessa auf ihrem privaten Account zu Wort und erzählte, wie geschockt sie sei. Dabei erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Sender und erklärte sogar, dass sie Angst vor ProSieben habe. Doch nur wenige Tage nach dem Drama richtet sie sich mit einem Friedensangebot an die GNTM-Produzenten und den Sender:

„Ich habe das Gefühl, gestern wurde eine Grenze überschritten. Aus einer Sache zwischen mir und ProSieben wurde auf einmal etwas, in das unbeteiligte Personen verwickelt wurden und ich habe gemerkt, dass auf jede Aktion immer eine Reaktion folgte“, schreibt die 22-Jährige in ihrer Story auf Instagram. Sie habe immer wieder betont, dass sie sich eine friedliche und professionelle Lösung wünsche, so Vanessa weiter. „So hab ich es von meiner Mutter gelernt: Der Klügere gibt nach.“

Vanessa im Streit mit ProSieben: „Kampf macht keinen Sinn“

Mit diesem Schritt hoffe sie, ein Zeichen zu setzen, um einer friedlichen Lösung einen Schritt näherzukommen, so Vanessa. Ein Kampf gegen ProSieben würde für sie keinen Sinn machen - trotz Unterstützung vieler Fans und auch anderer GNTM-Kandidatinnen.

Dann setzt sie noch eine Schippe drauf und wünscht ausdrücklich allen Kandidatinnen ein schönes GNTM-Finale –„und selbstverständlich auch Simone“. Dass Vanessa Simone ausdrücklich nochmal erwähnt, hat einen Grund. Denn Simone war die einzige, die sich - zumindest öffentlich - über Vanessas Ausstieg bei GNTM gefreut hat. Außerdem hat sich Simone nach dem Streit zwischen Vanessa und ProSieben in ihren Storys über die 22-Jährige ausgelassen.

Wie es jetzt zwischen ProSieben und Vanessa weitergehen wird, ist ungewiss. Doch auch der Sender kann sicherlich wenige Tage vor dem GNTM-Finale am Donnerstag (23. Mai) auf schlechte PR verzichten.

Ex-Kandidatin ätzt über GNTM-Vanessa: „Stellt sich selbst als Opfer dar“

Update vom 19. Mai: Die Geschichte rund um Vanessas plötzlichen Ausstieg vor dem GNTM-Finale nimmt langsam ungeahnte Dimensionen an und wird immer skurriler. Nachdem ProSieben ihr den Zugang zu ihrem offiziellen GNTM-Instagram-Account gesperrt hatte, ging auch ihr privater Account plötzlich offline. Doch wenige Stunden später war Vanessa wieder online und erklärte, dass ihr Konto offenbar von Instagram selbst gesperrt worden sei.

Mittlerweile schaltete sich auch Rebecca Mir in das GNTM-Gate ein. Sie war selbst Topmodel-Kandidatin und arbeitet mittlerweile als Moderatorin bei ProSieben: „Vanessa stellt sich gerade selbst als Opfer dar und ProSieben als den Feind, was einfach nicht der Wahrheit entspricht“, so Rebecca Mir in ihrer Instagram-Story. Darüber hinaus wisse sie, dass ProSieben keiner anderen Kandidatin privat so viel geholfen habe wie Vanessa. Das Model behauptet, dass das, was Vanessa von sich gebe, nicht der Wahrheit entspreche. Wie viel Glauben man Rebecca schenken kann, bleibt ungewiss, schließlich ist ProSieben ihr Arbeitgeber.

+ Diese Worte schrieb Rebecca Mir auf Instagram. © Screenshot Instagram/Rebecca Mir

David vs. Goliath? Vanessa verzweifelt nach GNTM-Ausstieg

Nachdem ihr Account wieder freigegeben wurde, erklärt Vanessa, warum ihr dieser so wichtig war. Sie habe persönliche Nachrichten mit Menschen ausgetauscht – auch mit Personen des öffentlichen Lebens – und wisse nicht, wer jetzt diese lesen könne. „Die ganzen Informationen sind jetzt in den falschen Händen. Ich weiß gerade nicht, was damit gemacht werden kann“, erklärt die 22-Jährige auf Instagram. Außerdem sagt sie auch, dass es vertraglich keine Regelung gegeben habe, dass der Account nur so aussehe, als ob er der GNTM-Kandidatin gehöre. „Ich bin ein 22-jähriges Mädchen und ihr schreckt nicht einmal davor zurück, die intimsten und privatesten Informationen gegen mich verwenden zu wollen“, sagt Vanessa zum Abschluss.

Doch auch ihre GNTM-Konkurrentinnen der 14. Staffel sprechen ihr Mut zu und kommentieren unter Vanessas Fotos, dass sie hinter ihr stünden. Welche Auswirkungen die ganze Geschichte auf das Finale, das live aus Düsseldorf übertragen werden soll, haben wird, ist noch nicht bekannt.

Vanessa gibt Heidi und GNTM 2019 einen Korb

Erstmeldung vom 16. Mai 2019: Das gab es in 14 Staffeln von „Germany‘s Next Topmodel“ noch nicht: Kandidatin Vanessa, die das begehrte Foto fürs Finale erhalten hat, entschloss sich kurzfristig, nicht zu erscheinen! Die Rothaarige mit dem großen Selbstbewusstsein sorgte in der aktuellen Staffel bereits ein paar Mal für Wirbel - ob mit Zickereien, Stinkefinger oder indem sie bei einem Walk einfach blankzog. Doch diese Absage an Heidi Klum und ProSieben toppt nun alles. Vanessa (22) galt bereits seit der ersten Folge als eine der Favoritinnen und das hat sich in den 15 Wochen nicht geändert. Sie glänzte auf dem Laufsteg, auf den Fotos und ergatterte drei Jobs. Als eine von fünf Mädchen zog sie schließlich zusammen mit Simone, Sayana, Cäcilia und Alicia ins Halbfinale - und das hat ihr anscheinend gereicht.

Vanessa von GNTM: Ansage kurz vor dem Finale – Das sagt ProSieben

Wie wir erfahren haben, wurde die Folge vom Donnerstag (16. Mai) kurz vor der Ausstrahlung noch einmal geändert. Der Grund: Vanessa sagte kurzfristig ab! Eigentlich gab ihr Heidi Klum ein Foto und in der ursprünglichen Version sagte sie noch überglücklich: „Jetzt steht ich hier nach so vielen Monaten und ich bin so dankbar dafür.“ Doch was ist seit den Dreharbeiten passiert? Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass Vanessa freiwillig aus der Sendung aussteigt und das Foto gar nicht annimmt. Doch wer hätte gedacht, dass sie eine Woche vor dem GNTM-Finale einfach absagt? Pro7 will sich zu den Gründen nicht äußern. In einer offiziellen Pressemeldung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, heißt es: „Vanessa, die vierte Kandidatin, die von Heidi Klum ins Finale eingeladen wurde, hat sich kurzfristig dazu entschieden, nicht anzutreten.“

Aus bei GNTM 2019: Das sagt Vanessa zu ihrer Entscheidung

Seit Anfang März sind alle Kandidatinnen wieder zu Hause. Die Staffel ist abgedreht - und das GNTM-Finale findet am 23. Mai live in Düsseldorf statt. Vanessa zeigte sich auf ihrem Instagram-Account seit dem oft privat mit ihrem Verlobten Roman, aber auch schwer beschäftigt von Job zu Job hetzend. Glaubt sie vielleicht, dass sie es gar nicht nötig hat, ins Finale einzuziehen oder steckt ein anderer Grund dahinter? Vanessa selbst sagt dazu lediglich: „Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht's wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird.“

Irre Wende bei GNTM: Aus welchem Grund sagte Vanessas ab?

Ein Grund für die spontane Absage könnte Nachwuchs sein! Schließlich hat sie bereits in der zweiten Folge ihrem Verlobten vor laufenden Kameras gesagt, dass sie ein Baby möchte. Auch die Begründung der Absage könnte darauf hindeuten. Denn die GNTM-Kandidatin erklärt, dass es zu früh sei, um über die Gründe zu sprechen. Viele Frauen warten die ersten zwölf Schwangerschaftswochen ab, bevor sie es öffentlich machen. Auch ein Post auf Instagram Anfang April heizte die Schwangerschaftsgerüchte an, als sie schrieb: „Unser Leben macht gerade eine 180-Grad-Wendung, aber eben für uns gemeinsam und nie allein.“

Ob Vanessa tatsächlich schwanger ist und deshalb das GNTM-Finale sausen lässt, werden wir wohl noch früh genug erfahren. Im GNTM-Finale werden jetzt statt vier nur drei Mädchen stehen - und das sind: Simone, Sayana und Cäcilia.

