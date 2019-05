Und die Gewinnerin von GNTM 2019 ist ...

Beim großen GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf hat Heidi Klum am Donnerstagabend Deutschlands nächstes Topmodel gekürt - und die Gewinnerin ist ...

Düsseldorf - Und Germany‘s Next Topmodel 2019 ist ... na, wer an dieser Stelle einen anderen Namen erwartet hat, sollte die letzten 15 Wochen noch einmal überdenken und spätestens dann sollte ihm klar werden, dass nur EINE Germany‘s Next Topmodel werden konnte: Ja, genau - es ist Simone! Heidi Klum kürte die 21-Jährige am Donnerstagabend zur Nachfolgerin von Toni, der GNTM-Gewinnerin 2018.

Für viele Zuschauer war es schon vor dem großen Finale klar: Spätestens nach dem freiwilligen Verzicht von Eigentlich-Finalistin Vanessa aus Bensheim konnte nur ein Meeedchen auf dem Cover der Harper‘s Bazaar landen. Denn seit der ersten Folge bestach Simone durch ihre herausragenden Leistungen.

Trotz Dauer-Dramas, vielen, vielen Tränen und Zickereien schaffte Simone im Gegensatz zu ihren Mit-Finalistinnen Cäcilia und Sayana vor allen Dingen eines: potenzielle Kunden von sich zu überzeugen. So sackte die 21-Jährige während der 14. Staffel von GNTM 2019 gleich fünf von zehn möglichen Jobs ein, darunter das Shooting für eine Anzeige des Modelabels „Magdeburg - Los Angeles“ von Bill Kaulitz - diese Anzeige soll sogar im Juni in der deutschen Vogue erscheinen.

GNTM 2019: Gewinnerin Simone weinte - und siegte

Dennoch verging kaum eine Folge bei GNTM, in der bei Simone keine Tränen flossen. Ob Höhenangst, Erkältung, Panik vor Schlangen oder eskalierender Zicken-Zoff - immer wieder kullerten bei der Blondine dicke Krokodilstränen, wodurch sie das Unverständnis ihrer Mitstreiterinnen auf sich zog. So ätzte zum Beispiel Ex-Kandidatin Sarah gegen die einstige Leistungssportlerin in einer Insta-Story: „Ich habe in meinem Leben noch nie einen so intriganten, hinterlistigen, scheinheiligeren und verlogenen Menschen kennengelernt.“ Doch auch, wenn „Simi-Shine“ - wie Simone sich selbst bezeichnet - den Zorn der anderen Kandidatinnen erntete, konnte man ihr eines nie absprechen: Ehrgeiz und Professionalität. Beides zeigte sie bei jedem Shooting und jedem Casting - und wurde damit von Chef-Jurorin Heidi Klum am Ende zurecht belohnt. Simone ist die Gewinnerin von GNTM 2019.

GNTM-Simone ist Topmodel 2019: “Ich hab‘s geschafft“

Und was sagt das frisch gebackene Topmodel nach seinem glorreichen Sieg? Simone zeigte sich direkt nach der Verkündung beinahe sprachlos. „Ich kann es gar nicht realisieren. Ich habe so hart auf diesen Tag hin gearbeitet. Jetzt ist es passiert. Ich hab‘s geschafft!“

