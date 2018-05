GNTM im Couchticker: Klum lädt mega-heißen Star ein

Heute wird den Kandidatinnen von GNTM 2018 gezeigt, wie Modeln richtig geht - denn Heidi Klum hat einen Mega-Star eingeladen. Der Couchticker:

Nur noch acht Kandidatinnen sind dabei - und heute fliegen mindestens zwei. Hurra!

Ein echtes (die Betonung liegt auf: echtes!) Topmodel zeigt den Meeedchen, wie man wirklich gute Fotos schießt.

gute Fotos schießt. Generell wird es heute super-krass. Ehrlich!

Wir Beobachten die super-krasse Folge von GNTM 2018 wie immer von der Couch aus.

+++ Ach ja - vor wenigen Tagen wurde Pia am Hauptbahnhof München gesichtet. Warum nur?

+++ Was sollen wir sagen - heute wird es einfach „super-krass“ und „übertrieben“ bei GNTM - auch wenn wir uns bei diesen Wörtern doch ein bisschen alt fühlen. Egal!

GNTM 2018 im Couchticker: Das passiert in der Folge von heute

Nur noch zwei Wochen, dann ist endlich Fiiinaaaleee bei GNTM. Wir packen das fast gar nicht. Nach ... wie vielen? Drölf (?) Wochen dezimiert Heidi Klum ihre Meeedchen endlich auf die wesentlichen und siebt aus, was in der heißen Phase nichts mehr zu suchen hat. Und damit Christina, Sally, Klaudia mit K und Co. noch mal so richtig schön sehen, warum da doch noch Luft nach oben ist in Sachen Modeln, bekommen sie zur Feier des Tages ein absolutes Topmodel an die Seite gestellt: Alessandra Ambrosio. Mega-heiß. Und nach unseren Informationen einer der absoluten Männer-Träume (und das ist auch völlig ok so). Auch die Meeedchen sind heimliche Fangirls. „Ich bin ein Riesen-Fan von Alessandra Ambrosio – das ist super-krass“, findet Pia.

Super-krass ist auch die Idee von Heidi Klum, ihre Meeedchen im Bonnie-Und-Clyde-Shooting „in die Rolle des coolen Gangstertypen Clyde“ schlüpfen zu lassen. Statt sexy Kleid also Clyde - damit der Kontrast zu Ambrosio auch ja maximal groß ist. Ein Video gibt es dazu übrigens unten.

+ Christina als „Clyde“ (l.) mit Alessandra Ambrosio. © ProSieben/Kristian Schuller

GNTM 2018: Kandidatinnen werden zu Dragqueens

Und super-krass wird‘s auch beim Entscheidungswalk. Dort erleben die Möchtegern-Mannequins nämlich ihr blaues Wunder: Sie werden zu Dragqueens. Wow! „Wir können eine laute, schrille, spektakuläre, bunte Entscheidung erwarten, die wir so noch nicht gesehen haben,“ stellt Juror Michael Michalsky in Aussicht. Also schon wieder etwas, das es NOCH NIE bei GNTM gab. Sally dazu: „Dragqueens sind mega cool. Ich hab‘ damit überhaupt nicht gerechnet, aber ich freu‘ mich übertrieben.“ Wir korrigieren: Der Walk wird heute also nicht nur super-krass, sondern übertrieben krass. Hammer!

Wer überzeugt heute als Dragqueen? Und wer zeigt eine untertrieben-krasse Leistung? Das lest Ihr in unserem Couchticker.

