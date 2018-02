GNTM im Couchticker: Kommt es heute zum Mega-Beef zwischen den besten Freundinnen?

So soll das am Donnerstag aussehen, wenn Heidis Meeedchen aus dem Wasser steigen. Sind wir mal gespannt.

„Stirb an einem anderen Tag“: Heidis Meeedchen sollen es heute Halle Berry aus dem gleichnamigen James-Bond-Film gleichtun und ähnlich sexy wie die Schauspielerin aus dem Wasser steigen. Wer das schafft und wer - Achtung! Kalauer! - ein Quantum Trost braucht, erfahren Sie im Couchticker.

Rankin ist heute am Start. Mal sehen, wem er dieses Mal die Model-Qualitäten abspricht.

Zwischen den eigentlich allerbesten BFF‘s Zoe und Victoria aus Österreich soll es heute mächtig Beef geben. Warum? Wegen Männern. Warum auch sonst?

Wir stimmen uns für unseren Couchticker mit den Beach Boys schon mal ein auf das Karibik-Feeling: „Aruba, Jamaica, oh I want to take ya. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby why don't we go, Jamaica.“ (Video gibt‘s ganz unten)

+++ Dachten wir vergangene Woche noch, Zoe (18) und Victoria (19) aus Österreich seien die aller-aller-allerbesten Freundinnen, werden wir heute wohl eines besseren belehrt: Die 18- und 19-jährigen Meeedchen laden zum größten Bitch-Fight in der Geschichte der Topmodel-Suche - das gab‘s noch nie bei GNTM. Denn in der lauschigen Karibik wurde aus den Best Friends Forever ziemlich schnell Best Enemies Forever. „Vielleicht verstehen wir uns doch nicht so sehr, wie wir vorher dachten“, sagte Zoe zum Express, der vor Ort in der Dominikanischen Republik mit dem angehenden Möchtegern-Model sprach. „GNTM ist ja auch eine Challenge - und sie denkt da wohl eher an sich als an mich. Das muss ich jetzt akzeptieren und meine Konsequenzen draus ziehen.“

Worum es bei dem Fight ging? Klar, um Männer. Victoria plauderte nicht nur aus, dass Zoe mit ihrem Freund geschlafen hat, sondern erzählte auch, dass Zoe schon mit 60 Männern im Bett war. Darüber führt die 18-Jährige angeblich sogar Tagebuch. Und als Zoe nach einem Shooting weinte, hat Victoria Thomas Hayo angeblich sogar geraten, sie rauszuwerfen, weil sie „nicht das Zeug“ zum Model habe. Hach, herrlich! Bitch-Fight at its best.

Zoe jedenfalls hat offenbar schon genug von ihrer ehemaligen Freundin. „Ich konzentriere mich jetzt auf die Show, meine Aufgaben hier - und nicht so sehr auf die Freundschaft zu ihr. Solange sie so zu mir ist wie gerade, kann sie mich mal.“

GNTM 2018: Rankin shootet heute im James-Bond-Stil

Das erste große Shooting steht an - und wer wäre dafür besser geeignet als Fotograf Rankin? Der spricht jedes Mal mindestens einem Meeedchen sämtliche Model-Qualitäten ab, findet alles boring und macht völlig ausgeflippte Shootings. So richtig ausgeflippt ist es dieses Mal allerdings nicht. Die Meeedchen müssen schwimmen und dann ähnlich sexy wie Halle Berry im James-Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“ aus dem Wasser steigen. Die Bikinis, die sie dabei tragen, sind zwar nicht orange, so wie im Original, aber dafür von der Klum höchstselbst designt. „Natürlich gucken wir mehr darauf, wie die Mädels aus dem Wasser rauskommen“, sagt die Model-Mama. „Dass es graziös ist, dass es elegant aussieht – wie Halle Berry in James Bond.“ Sarah (19) bangt es vor der Challenge, wie sie zu Pro Sieben sagte: „Mein erster Gedanke war: Sarah, du kannst nicht schwimmen. Ich bin halt keine Wassernixe.“ Sie hat schon mal nicht verstanden, dass es darauf ankommt, wie die Meeedchen aus dem Wasser rauskommen und nicht, was sie machen, wenn sie drin sind. Dürfte wieder spannend werden.

GNTM 2018: Im ersten Shoot geht‘s um natürliche Schönheit

Rankin gehört zu jeder GNTM-Staffel dazu, fast schon so wie der Satz: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Heidi Klum nennt ihn einen der weltbesten Modefotografen, der die Möchtegern-Mannequins heute Abend in Szene setzen wird. „Und das ohne jegliche Verkleidung, sondern so wie die Natur sie schuf. Bei unserem ersten großen Shoot geht es um natürliche Schönheit.“

So sieht das dann aus, wenn die Meeedchen in die eine Richtung rennen:

+ Erstmal in die eine Richtung rennen. © ProSieben/Richard Hü bner

Und hier rennen sie nochmal in die andere Richtung - toll:

+ Und so sieht das dann aus, wenn die Meeedchen in die andere Richtung rennen. © ProSieben/Richard Hübner

Gerda (25) hatte keinerlei Probleme mit dem Shooting: „Ich weiß, wie ich mich bewegen muss, ich weiß, wie ich meinen Körper einsetzen muss. Deswegen glaube ich, dass ich es ein wenig einfacher haben werde, als manch andere.“ Sie ist auch die mit dem Instagram-Husband. Wenn Sie sich nun fragen, was das ist - wir können es Ihnen auch nicht sagen.

GNTM 2018: Catwalk-Training für die Meeedchen

„Das mit dem Laufen müssen einige Mädchen echt noch lernen“, weiß Heidi Klum zudem zu berichten. „Deswegen bekommen sie heute ihr aller erstes Catwalk-Teaching.“ Auch meist ganz unterhaltsam, wie die Meeedchen den Laufsteg entlang staksen. Juror Michael Michalsky hat sich seinen eigenen Coach dafür an Land gezogen: „Ich habe mir den besten Coach geholt, den es in der Branche dafür gibt und das ist Nikeata Thompson.“ Thomas Hayo arbeitet mit dem „Male Model“, also dem männlichen Model, Papis Loveday zusammen. Shari (23) geriet direkt ins Schwärmen: „Also Papis ist einfach der Hammer. Der hat so eine krasse Ausstrahlung und Haltung. Wir können richtig, richtig dankbar sein, dass er unser Coach ist.“

Wir sind auch richtig richtig dankbar dafür, dass wir heute Abend wieder zuschauen dürfen. Hier geht‘s nochmal zu unserem Couchticker vom GNTM-Start am 8. Februar zum Nachlesen.

Und fürs Karibik-Feeling gibt es hier noch ein bisschen Beach Boys:

