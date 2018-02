GNTM-Couchticker: Darum sollten Sie sich dieses Foto von Heidi und ihren Meeedchen genau anschauen

Heidi Klum bei der AmfAR-Gala in New York am 7. Februar.

Die 13. Staffel von GNTM ist noch nicht einmal gestartet und schon gibt es ein erstes Foto von Heidi Klum mit zwei ihrer Meeedchen - und es ist ein ganz besonderes Foto.

Die Meeedchen sind zurück: Heute Abend startet die neue Staffel von GNTM.

Wir sitzen wieder auf der heimischen Couch und tickern von dort aus mit.

Ist das wichtigste Foto schon vor dem offiziellen Start raus?

+++ Schon vor dem offiziellen Start der neuen „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel gibt es ein erstes Foto von Heidi und zwei ihrer Meeedchen - an sich erst einmal nix Ungewöhnliches. Wenn es aber ein Bild von der amfAR-Gala in New York ist, dann muss man als treuer GNTM-Zuschauer doch genauer hinschauen. Denn eine Einladung zu dieser Benefiz-Gala zugunsten der Aids-Stiftung war in den Vorjahren immer ein Indikator davür, welche Meeedchen es besonders weit schafften. Vergangenes Jahr zum Beispiel waren Leticia und Lynn dabei, die beide erst kurz vor Schluss kein Foto mehr von Heidi bekamen. Und im Jahr davor durfte die spätere Siegerin Kim mit nach New York, begleitet von Elena, die am Schluss auf dem zweiten Platz landete.

In diesem Jahr heißen die beiden Topmodel-Anwärterinnen Toni und Klaudia - sie werden es also höchstwahrscheinlich sehr weit schaffen bei GNTM.

GNTM 2018: 50 Meeedchen starten heute in der Karibik

Vielleicht sollten wir ein Trinkspiel daraus machen: Jedes Mal, wenn Model-Mama Heidi eine bahnbrechende Neuerung bei GNTM ankündigt, stoßen wir mit Sekt an. Oder mit Lillet-Wild-Berry. Denn angeblich soll in der aktuellen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ so ziemlich alles anders sein.

So geht das Model-Casting schon mal damit los, dass insgesamt 50 Meeedchen mit in die Karibik dürfen und sich dort bei ersten Fotoshootings beweisen müssen. Was schlussfolgern wir daraus? Die alljährliche Nachwuchsmodel-Suche läuft für Heidi, Thomas Hayo und Michael Michalksy so überragend, dass locker flockig so viele angehende Mannequins in die Dominikanische Republik geflogen werden können. Schön, freut uns. Denn: Wenn GNTM gut läuft, bedeutet das für uns, dass wir den Model-Spaß wieder in unserem Couchticker begleiten können.

GNTM 2018: „Dieses Jahr wird alles anders“

Wir setzen uns wieder mit Sekt und Süßigkeiten auf die heimische Couch und tickern vom 8. Februar an jeden Donnerstag „Germany‘s Next Topmodel“ mit. Warum wir das machen? Weil wir Trash-TV mögen, weil wir gerne lästern, äh, uns angeregt über die angehenden Models unterhalten und weil wir finden, dass man gar nicht oft genug in großer Runde das Topmodel-Casting verfolgen kann.

„Dieses Jahr wird alles anders“, behauptet Heidi Klum vor dem Start. „Und vor allem anders als man denkt.“ Die 50 Meeedchen, die allesamt mit in die Karibik durften, wurden von Hayo und Michalsky in ganz Deutschland ausgesucht. An Traumstränden dürfen sie sich nun erstmal der großen Topmodel-Expertin präsentieren. Klum: „So viele Mädchen haben wir noch nie am Anfang mit auf große Reise genommen.“ Klaudia (21) aus Berlin erkennt zurecht: „Also das ist hier echt das totale Paradies. Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin. Ich vermisse nichts von zuhause.“ Und Shari (23) aus Hamburg findet: „Ich freue mich, dass ich mich jetzt präsentieren und zeigen kann, was ich drauf habe.“

GNTM 2018: Curvy Models erstmals am Start

Beim so genannten „Shoot & Walk“ müssen die angehenden Models dann gleich mal eine erste Challenge bewältigen und die Jurychefin in 60 Sekunden von sich überzeugen. Heidi erklärt: „Die Herausforderung für die Mädchen besteht darin, das kurze Zeitfenster zu nutzen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.“ Wer das gut hinbekommt, darf unter Umständen länger in der Karibik bleiben. Victoria (19) Erbreichsdorf sagt: „Ich würde alles tun, um ‚Germany’s next Topmodel‘ 2018 zu werden.“ Ah ja. Da sind wir mal gespannt, was alles genau sie tun will.

Neu ist übrigens auch, dass Heidi diesmal zwei ganz besondere Meeedchen am Start hat: 2018 sind erstmals Curvy Models, als Frauen mit Kurven, bei GNTM zugelassen. Damit Sie wissen, wann Sie einschalten müssen, haben wir hier für Sie die Sendezeiten der neuen GNTM-Staffel live im TV und im Stream zusammengefasst.

