Gerda rechnet mit Instagram-Husband ab - und zeigt sich mega-heiß auf Hotel-Bett

Die Trennung von Gerda und ihrem Instagram-Husband liegt schon einige Wochen zurück. Doch nun äußerte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin erstmals über das Beziehungs-Aus.

Düsseldorf - Das war schon ein Schock (zumindest für die eingefleischten Fans), als sich Gerda von ihrem Instagram-Husband trennte. Während Tobi (so heißt er nämlich eigentlich) aber schon direkt nach der Trennung öffentlich ausgepackt hatte, schwieg Gerda. Bis jetzt - denn nun hat sich auch die ehemalige GNTM-Kandidatin zu dem Beziehungs-Aus geäußert. Zwar nicht mit Details zur Trennung - aber dafür ließ sie raus, was sie von Tobis Verhalten hält.

Gegenüber Promiflash erzählte sie, dass sie gar nicht mal so glücklich darüber ist, wie der Instagram-Husband mit der Trennung umgegangen ist. „Meiner Meinung nach hätte man das privat klären sollen. Er hat das nicht getan“, sagte Gerda dem Promi-Magazin sichtlich angefressen. „Gut fand ich das nicht. Es muss nicht jeder wissen, was privat bei uns abläuft.“

Ehemalige GNTM-Kandidatin: Gerda zeigt sich knapp bekleidet auf Hotel-Bett

Doch ist die Mittlerweile-Wieder-Blondine schon wieder in festen Händen? Die Männer-Welt darf noch hoffen! „Ich bin single“, stellte Gerda klar. Ob das noch lange so bleiben wird? Auf Instagram zeigt sich die schon vor einigen Wochen bei GNTM geschasste Kandidatin jedenfalls mega-sexy. In einer Insta-Story ist zu sehen, wie die 25-Jährige in knappem Höschen und mit tiefem Ausschnitt wild auf ihrem Hotel-Bett herumspringt. Das Video dazu sehen Sie auf ProSieben.

Nach der Trennung hatte Gerda eine Radikal-Veränderung vorgenommen. Die einst blonde Kandidatin, die von Heidi Klum beim Umstyling braune Haare verpasst bekommen hatte, kehrte zurück zu ihren Wurzeln und wurde wieder - na? - ja, genau: blond. Allerdings ließ sie dazu einige Zentimeter ihrer Mähne abschneiden und trägt nun einen welligen Long-Bob. Aber sehen Sie selbst:

Sie sind “Germany‘s Next Topmodel“-Fan? Im aktuellen Couchticker können Sie nachlesen, was am Donnerstag bei GNTM alles so passiert ist.

mes/Glomex

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram/gerda.jlewis