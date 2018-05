Curvy-Model von GNTM nimmt stark ab - und legt sich jetzt unters Messer

Als Curvy-Model schaffte es GNTM-Kandidatin Sarah bis ins Mittelfeld der aktuellen Staffel. Seither hat die brünette Schönheit einige Kilo verloren - doch der Gewichtsabnahme folgte ein Problem.

Düsseldorf - Sie war eines der Curvy-Models bei GNTM 2018. Doch seit ihrem Rauswurf bei der Castingshow ist davon nicht mehr viel übrig - denn Ex-Kandidatin Sarah hat sich dafür entschieden, ihre weiblichen Kurven abzulegen und abzuspecken. Soweit man bei der jungen Frau überhaupt von Speck reden kann - denn ganz ehrlich: Sarah durfte sich schon während ihrer GNTM-Zeit als schlank bezeichnen. Nur, dass sie eben etwas ausgeprägtere Kurven hatte als ihre Size-Zero-Kontrahentinnen.

Diese Zeiten sind nun aber wie gesagt vorbei, Sarah hat bereits einige Kilo verloren. Doch gleichzeitig trat ein anderes Problem bei ihr auf, wie sie jetzt in einem Video auf Instagram verriet. „Ich habe abgenommen und dadurch haben sich auch meine Brüste sehr verändert, mein Bindegewebe hat nachgelassen“, schildert die Ex-Kandidatin ihr Problem. Und das scheint so massiv zu sein, dass sich Sarah nicht mehr wohl in ihrer Haut fühlt. „Ich möchte nicht mal einen Bikini anziehen“, erzählt sie ihren Fans in dem Clip.

GNTM-Kandidatin Sarah: „Es steht für mich fest“

Ihr Selbstbewusstsein möchte die junge Frau aber wiedererlangen - und deswegen möchte sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen. „Es steht für mich fest, dass ich das machen werde.“ Fest steht für die junge Frau aber auch noch etwas anderes: „Ich würde mich nie aus Spaß operieren lassen.“ Ein weiterer Eingriff beim Beauty-Doc nur wegen anderer Schönheitsideale wird es für Sarah also nicht geben.

Am Donnerstagabend findet das große Finale von GNTM 2018 statt und dann wird auch Sarah mit dabei sein. Zwar nicht als Finalistin - Sarah wurde 18. der aktuellen Staffel - aber zumindest beim großen Kandidatinnen-Walk. Wir berichten vom GNTM-Finale-2018 natürlich im Couchticker. In einem separaten Artikel haben wir für Sie außerdem zusammengefasst, welche vier Kandidatinnen im GNTM-Finale 2018 sind.

