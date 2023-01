Betrunken und benebelt in Kneipe: So haben Fans Carmen Geiss noch nie gesehen

In der neuen Folge von „Die Geissens“ machen Carmen, Robert und ihre beiden Töchter London unsicher. In einer Kneipe gönnen sich die Geissens einen Cocktail mit CBD. Besonders bei Carmen macht sich die Wirkung deutlich bemerkbar.

London - Seit dem 2. Januar 2023 sind die Geissens sind mit einer neuen Staffel zurück bei RTL2. Doch wer glaubt, dass nach 20 Staffeln rund um Carmen, Roooobert, Davina und Shania nichts Neues mehr zu sehen ist, der irrt gewaltig. Denn Carmen Geiss (57) zeigt sich von einer ganz neuen Seite - nämlich ziemlich angetrunken und benebelt.

Die Geissens machen London unsicher

„London Calling“ ist auch das Motto der dritten Folge der neuen „Geissens“-Staffel. Davina (19) und Shania Geiss (18) haben ihre Eltern überredet, mit ihnen eine der angesagtesten Bars in London aufzusuchen. Ob sie wohl ahnen konnten, wie sich der Laden auf Carmen Geiss auswirken würde?

Robert Geiss kann nicht glauben, wie benebelt seine Carmen ist

In dem Szenelokal werden nämlich Cocktails mit CBD angeboten. Da greift Carmen gleich zu - ihr Mann Robert ist da noch zurückhaltender. „Das ganze ist ein bisschen scary“, findet der 58-Jährige, möchte sich den Spaß jedoch nicht entgehen lassen. Die Wirkung des Getränks lässt dann auch nicht lange auf sich warten. „Mama und Papa waren irgendwie komplett aufgedreht“, stellt Shania im Nachhinein fest.

Carmen Geiss gönnt sich einen Drink mit Cannabis

Und tatsächlich: So haben ihre Fans Carmen bestimmt noch nie gesehen. Die „Jetset“-Interpretin ist nur noch am Kichern und Herumalbern. „Wahnsinn, dieses CBD-Zauber! Der hat so richtig reingehauen, aber ich glaube ich habe noch ein bisschen weniger abbekommen als Carmen. Aber Carmen ist mega benebelt“, erklärt Robert. Carmen hat für ihren Zustand jedoch eine Erklärung parat: „Ich glaube, ich bin hier schon high angekommen“, grinst die 57-Jährige und verbucht das Ganze als „eine neue Erfahrung in meinem noch so jungen Leben.“

Wechselwirkung Alkohol und CBD Alkohol und CBD können ähnliche Wirkungen haben: So haben Untersuchungen gezeigt, dass CBD die Angst in Stresssituationen und motorische Unruhe mildern kann. Auch Alkohol ist bekannt dafür, Hemmungen abzubauen und Entspannungsgefühle hervorzurufen. Eine gemeinsame Einnahme von Alkohol und CBD könnte diese Wirkung verstärken und beispielsweise eine starke Müdigkeit oder Schläfrigkeit hervorrufen, die bis zur Sedierung reicht, was in Situationen, die Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordern, sehr gefährlich sein kann. (Quelle: algeacare.com)

Bevor die Lage jedoch so richtig eskaliert, ziehen Davina und Shania dann die Notbremse und verlassen mit ihren deutlich gut gelaunten Eltern das Lokal - „sonst wird es noch peinlicher“, so die beiden Geissens-Töchter.

Davina und Shania Geiss nutzten den London-Trip auch um ihren Eltern eine Luxus-Immobilie zu zeigen. Schließlich brauchen die beiden Teenager auch in der britischen Metropole eine Bleibe. Doch Robert Geiss durchschaute den Trick und ließ die beiden abblitzen - ausgerechnet bei der einstigen Wohnung von Lady Diana. Verwendete Quellen: RTL+; algeacare.com