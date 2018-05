GNTM-Finalistin Toni: Darum war ihre Kindheit nicht einfach

Mutter musste sie oft trösten

+ © ProSieben/Martin Ehleben; Die vier Finalistinnen von GNTM: Toni (2.v.r) mit den anderen Finalistinnen Julianna, Pia, und Christina (v. l). © ProSieben/Martin Ehleben;

Am Donnerstag kämpft GNTM-Finalistin Toni um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ 2018. Inzwischen wird die 18-jährige Schülerin von vielen Teenies bewundert. Das war allerdings nicht immer so. In ihrer Kindheit hatte es Toni schwer.