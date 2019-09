Sind Gerda und Keno noch zusammen? - Bachelorette irritiert mit Aussage zu Beziehung

Im Bachelorette-Finale 2019 überreichte Gerda Lewis ihrem Keno die letzte Rose. Als sie beim Wiedersehen nach der Beziehung gefragt wird, irritierte sie aber mit einer Aussage.

Update vom 5. September: Nach dem Finale ist vor dem großen Wiedersehen - zumindest bei der Bachelorette. Sechs ausgeschiedene Kandidaten sowie Gewinner Keno mit Bachelorette Gerda saßen auf der Couch und sprachen über die diesjährige Staffel.

Dabei wurde es vor allem zum Ende der Show spannend. Als Moderatorin Frauke Ludowig Keno auf die Gerüchte ansprach, er hätte eine kleine Tochter, verneinte der das - nur um im nächsten Atemzug doch ein Kind zu gestehen. „So ist das nicht ganz richtig“, meinte der Dürener. „Das mit dem Kind stimmt, es ist aber ein Junge.“ Er würde auch für seinen Sohn sorgen.

Gerda und Keno: Bachelorette-Gewinner macht ein Geständnis

Allerdings wollte er das „zum Schutz des Kindes“ nicht in die Öffentlichkeit tragen, sodass das für ihn „kein Thema vor laufender Kamera“ gewesen sei. „Auch mit Gerda habe ich da ausführlich drüber gesprochen, als wir mal die Zeit dazu hatten“, so Keno weiter. Dabei betonte er, dass das Gespräch „ohne Kameras“ stattgefunden habe.

Was Gerda wohl dazu sagt? „Gerda hat das bestimmt total positiv aufgenommen“, weiß Moderatorin Frauke Ludowig oder tut zumindest so. Die Bachelorette nickt dabei nur ganz verlegen. Ob das also stimmt?

Gerda und Keno: Bachelorette bestätigt, dass die beiden ein Paar sind

Während Kenos Erklärung zu seinem Kind schaute Gerda jedenfalls ganz schön abwesend und verzog keine Miene. Zu Beginn der aktuellen Staffel wirkte die Bachelorette zumindest nicht besonders begeistert darüber, dass Kandidat Jan ein Kind hatte. Der 27-Jährige bekam gleich in der ersten Nacht keine Rose - etwa wegen seines Sprösslings? Ob sie also wirklich d‘accord mit Kenos Sohn ist?

Noch brennender interessierte alle die Frage, nach dem Beziehungsstatus des Paares. „Ja, wir sind zusammen“, gestand Gerda mit einem Lächeln und nahm Kenos Hand in ihre. Danach folgte aber eine irritierende Offenbarung.

Gerda und Keno: Bachelorette mit schockierender Offenbarung

„Ich muss ehrlich sagen: Es ist eine super krasse Belastungsprobe für die Beziehung, sich zwei Monate lang komplett zu verschanzen.“ Dann folgte die Bombe: „Irgendwann weiß man nicht mehr was man reden soll, was man machen soll. Man ist eingesperrt.“ Haben sich die Verliebten schon nach zwei Monaten nichts mehr zu sagen?

So meinte Gerda das wohl nicht. „Danach freut man sich über alles, was man zusammen macht“, verrät die Ex-GNTM-Kandidatin. „Wir haben sogar schon einen Urlaub gebucht.“ Der wird sie und ihren Liebsten für zwei Wochen nach Amerika führen.

Auch das Thema Zusammenziehen kam in der Sendung auf. „Wir haben auf jeden Fall schon darüber gesprochen“, sagt Keno, der aktuell in Düren wohnt. Gerda lebt hingegen in Köln, wo das Paar auch zusammenziehen möchte - allerdings noch nicht jetzt. Gerda und Keno behalten zunächst ihre Wohnungen.

Erstmeldung vom 04. September: Sind Bachelorette Gerda und Keno noch zusammen?

Über Wochen konnte Bachelorette Gerda Lewis ihren Favoriten aus 21 Männern auswählen - wer ihr Herz erobert hat, ist schon einige Tage vor der Free-TV-Ausstrahlung des großen Finales durchgesickert. Denn auf TV Now konnten Premium-Abonnenten das Finale schon seit Tagen sehen.

Bachelorette Gerda Lewis und ihr Auserwählter: Sind die beiden nach dem Finale noch zusammen?

Keno Rüst aus Düren konnte das Herz der ehemaligen GNTM-Kandidatin erobern und bekommt von ihr die letzte Rose überreicht. Keno war schon in den Wochen vor dem Finale als Favorit gehandelt worden. Er und Gerda verstanden sich offensichtlich sehr gut, verbrachten diverse Dates miteinander, bei denen sie stets intensiven Körperkontakt suchten.

Eine wirkliche Wahl hatte Gerda in der letzten Episode aber eigentlich nicht mehr. Polizist Tim hatte freiwillig auf den Finaleinzug verzichtet - somit war Keno der einzige Mann, der zum Schluss übrig blieb. Annehmen wollte er die letzte Rose aber trotzdem.

Das Bachelorette-Wiedersehen auf RTL - Das große Geheimnis wird gelüftet

Ob das Liebesglück der beiden allerdings auch nach der Aufzeichnung der TV-Show hält, ist offiziell noch nicht bestätigt. Wie die AZ berichtet, sollen die beiden aber auch nach der Show noch glücklich verliebt sein und schon für mehrere Veranstaltungen gebucht sein.

Eine endgültige Antwort auf die Frage, ob Gerda und Keno noch zusammen sind, wird aber erst das RTL-Special „große Wiedersehen“ liefern. Frauke Ludowig empfängt in diesem Format liebgewonnene Kandidaten der letzten Staffel und natürlich auch Bachelorette Gerda. Ausgestrahlt wird das Treffen direkt im Anschluss an das Bachelorette-Finale am 4. September. Spätestens dann wird das Geheimnis um die Zukunft von Gerda und Keno als Paar gelüftet.

Bachelorette 2019: Gerda Lewis liefen die Männer davon

Darunter war auch Alexander Hindersmann, der Gewinner der letzten Bachelorette-Staffel. Er wollte sein Glück auch mit der Bachelorette 2019 versuchen, sah für sich allerdings keine Zukunft mit der Bachelorette.

agr