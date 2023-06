„Goodbye Deutschland“-Auswanderin: Traum vom eigenen Baumarkt in der Türkei geplatzt

Von: Volker Reinert

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni Christiansen hatte einen großen Traum. Einen Baumarkt in ihrer neuen Wahlheimat, der Türkei, zu eröffnen. Doch das letzte Jahr lief für die 57-Jährige aus Schwäbisch Gmünd ganz anders als geplant.

Kargicak – Bei „Goodbye Deutschland“ konnten Fans der VOX-Sendung die Pläne von Auswanderin Toni Christiansen mitverfolgen. Die gelernte Kindergärtnerin wollte sich eine neue Existenz in der Türkei aufbauen. Im Urlaub lernte sie Lydia und Adnan kennen, die schließlich zu ihren Geschäftspartnern wurden. Gemeinsam haben sie den Entschluss gefasst, einen Baumarkt zu eröffnen. Doch dies gestaltete sich schwierig, denn richtig gut kannte sich das Dreiergespann nicht wirklich. Probleme vorprogrammiert...

„Goodbye Deutschland“: So geht es Auswanderin Toni Christiansen heute

Die Auswanderin hatte mit großen Geldsorgen zu kämpfen. Auf die Frage, wie es bei ihr finanziell aussehe, antwortete sie noch vor Kurzem: „Katastrophe. Große Katastrophe.“ Rückblick: In der Türkei angekommen, wurden erhebliche Baumängel in ihrem neu gekauften Haus festgestellt. Daraufhin kaufte sich Christiansen ein Zweites. Mit ihren Baumarkt-Geschäftspartnern hat sie sich überworfen und das Projekt der Eröffnung eines Baumarktes in der Türkei auf Eis gelegt. Außerdem wurde das Geld immer knapper und knapper.

Doch wie geht es Toni ein Jahr nach den Dreharbeiten? Auf dem offiziellen „Goodbye Deutschland“-Instagram-Account mit 220.000 Followern (Stand: 16. Juni 2023) gab die Hundebesitzerin ein Update über sich und Hündin Lotta:

Wie es uns ergangen ist in dem letzten Jahr? Ja, mit Höhen und Tiefen, wie überall im Leben, ich meine, das ist so, aber wir schlagen uns tapfer durch. Also es geht uns gut und man lernt unheimlich viel dazu und das ist ja immer positiv dazuzulernen. Ich habe ein paar Projekte vor und es wird Gastro sein, aber ich werde keine Gastronomie eröffnen.

„Goodbye Deutschland“ als Sprungbrett zum Promi Im Laufe der Jahre wurden schon unzählige Auswanderer vom Sender VOX. Seit 2006 läuft die erfolgreiche Sendung im TV. Zu den bekannten Persönlichkeiten, die bis heute nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken sind, gehören unter anderem: Daniela Katzenberger (36), Konny (67) und Manuela Reimann (54), der 2018 verstorbene Jens Büchner (†49) und seine Frau Danni Büchner (45), „Sommerhaus der Stars“-Sieger Caro (44) und Andreas Robens (56) und Chris Töpperwien (49).

Fans sprechen „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auf Instagram Mut zu

Weiter erklärt Christiansen, dass sie derzeit nichts investieren werde. Sie habe zwar ihre Wohnung in Deutschland verkauft, sodass es ihr finanziell derzeit ganz gut gehe, aber es einfach noch etwas Zeit für weitere Planungen brauche. „Man muss nur Geduld haben“, so Toni. Die Hauptsache ist für sie, dass es ihr und Hündin Lotti gesundheitlich gut gehe. Außerdem habe sie immer einen Plan B.

In den sozialen Netzwerken richten Fans der VOX-Sendung aufmunternde Worte an Toni: „Ich wünsche dir gute Freunde und das Beste für Lotti. Passt auf euch auf", „Ich hoffe, du schaffst das alles" und „Sehr sympathische Frau! Sie wird ihren Weg schon gehen!". Auch „Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerofke (52) bangt um die Eröffnung seines neuen Lokals.