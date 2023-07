TV-Star und Hobbykünstlerin – wie viel kostet ein Bild von Shania Geiss?

Von: Sina Koch

Shania Geiss macht vor, wovon andere nur träumen können: Die Tochter von Carmen und Robert Geiss verkauft ihre selbstgemalten Kunstwerke für über 20.000 Euro!

Die Fashion-Welt hat ein neues It-Girl: Shania Geiss, die Tochter des TV-Traumpaars Robert und Carmen Geiss, erobert die Szene im Sturm! Mit ihrem einzigartigen Stil und ihrem Charme hat die junge Influencerin die Herzen ihrer Follower im Nu erobert. Doch die Millionärstochter hat noch weitere Talente, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

Shania Geiss ist Hobbykünstlerin – und will mit ihren Gemälden groß rauskommen

Mit ihren gerade mal 19 Jahren hat Shania bereits eine riesige Fangemeinde um sich geschart. Sie begeistert ihre Follower mit atemberaubenden Outfits und stylischen Looks, die Fashionistas in aller Welt zum Träumen bringen. Die Tochter von Carmen und Robert Geiss ist nicht nur in Sachen Mode kreativ – hin und wieder schwingt sie auch mal den Pinsel!

In der RTLZWEI-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ können die Fans mitverfolgen, wie Shania Geiss ihrem Hobby frönt. Die blonde Beauty malt leidenschaftlich gerne und hat sich vom Geschäftssinn ihres Vaters inspirieren lassen. Die 19-Jährige will eben mehr sein als die „Tochter von“ – deshalb hat sich Shania ihr künstlerisches Talent längst zunutze gemacht.

Shania Geiss verkauft Pop-Art-Kunstwerke – wie viel kostet ein Bild?

Berufstöchter? Nein, das will der Geiss-Nachwuchs auf keinen Fall werden. Immerhin haben Davina und Shania Geiss Davina einen hervorragenden Schulabschluss. Darüber hinaus arbeitet Davina an ihrer eigenen Sportswear-Kollektion und Shania ist erfolgreich mit dem Verkauf ihrer Pop-Art-Kunstwerke. Doch wie viel kostet eines ihrer Bilder? Shania Geiss will auf keinen Fall, dass ihre Bilder brotlose Kunst bleiben.

Deshalb versteigerte Shania im vergangenen Jahr ein Pop-Art-Gemälde samt Teddybär-Motiv auf eBay. Auf der Online-Börse wurde das Bild als „exklusives Kunstwerk von TV-Star Shania Geiss“ angepriesen. Obwohl sich der Geiss-Nachwuchs bisher noch keinen Namen in der Kunstszene gemacht hatte, war das Interesse an ihrem Gemälde gewaltig. Das höchste Gebot belief sich am Ende auf stolze 25.790 Euro – wobei der Erlös gespendet wurde.

Shania Geiss auf der Suche nach einem eigenen Atelier – Robert Geiss ist stolz auf seine Tochter

Shania Geiss mausert sich langsam zu einer bekannten Künstlerin: Bereits 2021 stellte sie im Rahmen ihrer ersten Ausstellung eigene Kunstwerke vor. Ihr Vater Robert Geiss war Feuer und Flamme und träumte bereits von einer Zukunft seiner Tochter in der Kunstszene. „Sie soll nicht nur eine eigene Galerie bekommen, sie soll auch in anderen Galerien ausgestellt werden“, schwärmte er gegenüber RTL.

Auch in ihrer Doku-Soap „Davina & Shania – We Love Monaco“ konnten die Zuschauer mitverfolgen, wie Shania Geiss auf der Suche nach einem eigenen Atelier durch die Straßen von Monaco zieht. Immer mit dabei ist natürlich ihre Schwester Davina! Doch selbst in der harmonischsten Familie fliegen auch mal die Fetzen: Jüngst eskaliert die Situation – und Shania und Davina Geiss streiten im TV. (sik)