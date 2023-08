„Erst mal seine Schulden bezahlen“ – Geissens sprechen über Wendler-Skandal

Von: Madlen Trefzer

Carmen und Robert Geiss machen ein gemeinsames Podcast-Format mit dem Comedy-Pärchen Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Dabei werden auch weniger lustige Themen angeschnitten:

Die Geissens, das Glamour-Duo aus dem RTLZWEI-Dschungel, kollidieren mit dem Comedy-Powerhaus Hazel Brugger und Thomas Spitzer – es könnte Funken geben! Während Robert und Carmen Geiss aus ihrem prunkvollen Nähkästchen plaudern, werden sie von DEM Kabarett-Pärchen unter die Lupe genommen. Fans dürfen gespannt bleiben, ob die Chemie zwischen den beiden Power-Couples stimmt, oder ob sie so gar nichts voneinander lernen können.

Podcast „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ : Die Geissens sprechen mit Hazel und Thomas

Im Podcast „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ lernen sich zum ersten Mal zwei Paare statt eines Duos vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen – und das vor einer breit gefächerten Zuhörerschaft. Am Ende des Monats wird sich zeigen: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Eine neue Folge „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ gibt es ab 9. August 2023 jeden Mittwoch in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Welcome to St. Tropez – und zwar im Barbecue House der Villa Geissini. Beide Paare sind Eltern, ziehen ihr Ding gemeinsam durch und treten oft gemeinsam vor die Kamera oder das Mikrofon. Als Carmen und Robert Geiss Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihre Luxusvilla einladen, sprechen sie gemeinsam über Themen, die das Licht der Öffentlichkeit noch nicht erblickt haben, MANNHEIM24 berichtet:

Im Podcast schildern die Geissens die Situation mit Michael Wendler

Im Gespräch der beiden Paare fällt der Name „Wendler“. Robert und Carmen Geiss, die seit vielen Jahren eigene Formate bei RTLZWEI haben und dem Sender mit einem Ausstieg drohten, haben laut Focus online die Planung einer Doku-Soap über Wendler und Laura Müller massiv kritisiert. Daraufhin soll der Sender RTLZWEI das Projekt schleunigst gestrichen haben. Das ganze nahm das Ausmaß eines Shitstorms an – das geplante TV-Comeback von Wendler verärgert auch viele Fans.

„Dieser Mann hat eine brutale Plattform von RTL bekommen und hat schlecht über den Sender geredet. Dann kam noch hinzu, dass er Werbedeals mit reingezogen hat, mein Schwager bekommt heute noch das Geld von ihm“, erklärt Carmen Geiss. „Wenn man das Recht haben will, eine zweite Chance zu bekommen, dann sollte man erst einmal seine Schulden bezahlen und sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten“, so Robert.

„Ganz klares Statement“ – Robert Geiss über den Wendler-Skandal

„Da hätte er erst einmal Reue zeigen müssen, bevor man sagt, jetzt kommt ‚Die Wendlers kriegen ein Baby’ – deshalb mussten wir ein ganz klares Statement setzen und an die Leute appellieren, die da was zu sagen haben“, offenbart Robert Geiss. Scheinbar hat der Wendler-Skandal ein Ausmaß angenommen, das die Geissens nicht gerade zu seinen besten Freunden macht.

Aber Moment mal… Hatten die Geissens nicht einen eigenen Podcast? Hier finden Sie alle Infos zum verlorenen Format. Ob es davon wieder neue Folgen gibt, steht noch in den Sternen geschrieben. Doch erst mal dürfen sich Fans nächste Woche auf eine Fortsetzung von „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ freuen. (mad)