„Größtes Geschenk auf Erden“ – Carmen Geiss berührt von süßem Geburtstagsgruß

Von: Sina Koch

Teilen

Carmen Geiss feiert ihren 58. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag kann sich die Luxus-Lady über eine herzzerreißende Nachricht von ihren Töchtern freuen:

Carmen Geiss ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Reality-TV. In der Dokusoap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt sie Einblicke in ihr Jetset-Leben mit schnellen Autos, Luxus-Reisen und teurer Designermode. Immer mit dabei: Ihre Familie! Ehemann Robert sowie ihre Töchter Davina und Shania dürfen natürlich nicht fehlen, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Davina & Shania – We love Monaco Genre Reality-TV Erscheinungsjahr seit 2022 Sender RTLZWEI

Carmen Geiss wird 58 Jahre alt – Tochter Davina postet süße Geburtstagswünsche

Carmen Geiss ist für ihre humorvolle Art und ihren Charme im deutschen Fernsehen bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss und den beiden Töchtern Davina und Shania wird die Millionärsgattin seit über zehn Jahren auf Schritt und Tritt von RTLZWEI-Kameras begleitet. Übrigens: Auf RTLZWEI kommen keine Folgen mehr von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ – woran das liegt.

Zu ihrem Ehrentag wird die gebürtige Kölnerin mit einer niedlichen Nachricht überrascht. Die 58-Jährige hat sicher Gänsehaut bekommen als sie ihr Handy in den Händen gehalten hat, denn ihre Töchter überraschten sie mit einem ganz besonderen Geschenk. Davina und Shania widmen ihrer geliebten Mutter eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram!

Geissens-Töchter widmen Mutter Carmen herzzerreißende Zeilen: „Mein Leben, meine Heimat“

Ganz öffentliche Worte, bei denen wohl jede liebende Mama ein paar Tränen verdrücken würde. Zudem haben Davina und Shania auch noch tief im Familienalbum gekramt und einige ganz private Schnappschüsse mit ihren Followern geteilt.

So niedlich gratuliert Davina Geiss ihrer Mutter Carmen: „Ich wünsche dir heute zu deinem Geburtstag alles Gute und nur das Beste. Danke, dass es dich gibt! Du bist mein Leben, meine Heimat, mein Halt, meine Sicherheit, mein ein und alles. Ich könnte mir niemals eine bessere Mutter wünschen, du gibst uns so viel Liebe und Kraft. Shania und ich können so dankbar sein, dass wir dich Mama nennen können. Und Papa kann so dankbar sein dich als Frau zu haben. Du bist die beste Mama für Shania und mich, die beste Frau für Papa [...].“

Carmen Geiss ist gerührt vom Geburtstagstext ihrer Töchter: „Ihr seid das Wichtigste für mich!“

Carmen Geiss antwortet in den Kommentaren zu den Geburtstagswünschen ihrer Töchter ergriffen: „Mein Schatz, ihr seid das Wichtigste für mich! Ihr seid mein Atem, mein Leben und ein Wunder, dass ich euch überhaupt bekommen durfte. Es könnte kein größeres Geschenk für mich auf Erden geben. [...] Ich werde immer für euch da sein und Euch immer beschützen, bis zu meinem letzten Atemzug.“

Ganz schön emotional! Carmen ist mächtig stolz auf ihre Mädchen. Zuletzt hat man den Geissens-Nachwuchs in ihrer eigenen Doku-Soap „Davina & Shania – We love Monaco“ gesehen, die immer montags auf RTLZWEI ausgestrahlt wird. Hier haben die Geissens-Töchter einen Familienurlaub mit ihren Eltern und Großeltern verbracht – was Promi-Experte Manuel Flickinger begeistert. (sik)