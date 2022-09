Freiwilliger Ausstieg bei „Sommerhaus der Stars“: Mario Basler geht

Mario Basler nimmt 2022 mit seiner Freundin Doris Büld bei „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. © RTL/Stefan Gregorowius

Mario Basler ist Kandidat seit Stunde Eins im „Sommerhaus der Stars“. In Folge 8 gibt er plötzlich auf. Lesen Sie hier, warum:

Es ist ein großes Drama, was sich da in Folge 8 von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL ereignet. Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel in vollem Gange. Anfänglich kämpfen acht Promi-Paare um den Sieg und eine Gage von 50.000 Euro. Inzwischen musste das ein oder andere Paar bereits gehen. Auch Mario Basler gibt plötzlich auf.

MANNHEIM24 verrät, warum Mario Basler in Folge 8 von „Sommerhaus der Stars“ plötzlich freiwillig aussteigt.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Mehrere Promi-Paare leben für mehrere Tage auf einem heruntergekommen Bauernhof in NRW. Folge 8 ist bereits seit dem 28. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Episode bereits streamen. (fas)