„Gehört nicht ins Nachmittagsprogramm“: Diese Fälle lehnte Barbara Salesch eiskalt ab

Barbara Salesch verhandelte im Laufe ihrer Karriere über 2.500 nachgestellte Gerichtsverfahren. Einige Fälle wollte die TV-Richterin jedoch partout nicht präsentieren.

Köln – Seit über zwei Jahrzehnten gehört Barbara Salesch (73) fest zum nachmittäglichen TV-Programm. In Sendungen wie „Richterin Barbara Salesch“ und „Das Strafgericht“ verhandelt die ehemalige Vorsitzende Richterin und Abteilungsleiterin der Justizbehörde Hamburg nachgestellte Fälle.

Barbara Salesch war gelangweilt von ihrem Alltag als Richterin

Damit sorgt Salesch nicht nur seit langer Zeit für beste Fernsehunterhaltung, sondern bringt ihrem Publikum außerdem die deutsche Gesetzgebung näher. „Natürlich ist das Ganze in erster Linie Unterhaltung“, erzählt sie im Gespräch mit „TVSpielfilm“. „Es sind gespielte Fälle. Aber: Wir sind echte Juristen. Und die Sachverhalte, die wir zeigen, haben reale Hintergründe. Da steckt mehr Realität dahinter als in vielen anderen Bereichen.“

Ihre Karriere als TV-Richterin begann Barbara Salesch im Alter von 49 Jahren. Damals war sie schon viele Jahre erfolgreich als Juristin tätig und sehnte sich laut eigener Aussage nach neuen Erfahrungen. Im Interview erzählt sie über ihre Entscheidung, ins Fernsehen zu gehen:

„In den 20 Jahren bei der Justiz in Hamburg hatte ich als Rechtswissenschaftlerin alles erreicht, was ich erreichen wollte und konnte. Ich war Staatsanwältin, Referentin und Abteilungsleiterin in der Justizbehörde, außerdem Vorsitzende Richterin. Irgendwann hatte ich alles gesehen. Die Dinge wiederholten sich“, so Salesch.

Barbara Salesch war nicht bereit, jedes beliebige Thema in ihrer TV-Show zu behandeln

Die über 2.500 fiktiven Prozesse, die Barbara Salesch im Laufe der Jahre in ihrer Nachmittagssendung präsentierte, decken mehr oder weniger das gesamte Spektrum des deutschen Strafrechts ab. Dennoch lehnte die TV-Juristin auch einige Fälle ab.

TV-Richterin knallhart! Barbara Salesch stellte in ihrer gleichnamigen RTL-Sendung über 2500 Gerichtsverfahren nach. Doch einige wollte sie auf keinen Fall präsentieren und lehnte diese strikt ab. © IMAGO / Eibner & IMAGO / Panama Pictures

Über die drei Vorschläge des Produktionsteams, die Salesch konsequent ablehnte, erzählt sie: „Es waren Fälle, die einmal mit Kirche und zweimal mit ungewöhnlichen Sex-Praktiken zu tun hatten. Ziemlich zu Anfang. Dann hatten sie es begriffen. So etwas gehört nicht ins Nachmittagsprogramm.“ Das Comeback von Barbara Salesch ist nicht die einzige Rückkehr bei RTL. Auch Daily-Soap-Urgestein Claudelle Deckert (49) kehrt zu „Unter Uns“ zurück. Verwendete Quellen: tvspielfilm.de