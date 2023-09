Jauch vs. Kebekus: Hitziges Quotenduell zwischen „Wer wird Millionär?“ und „Wir gegen die!“ hat klaren Sieger

Von: Diane Kofer

Der RTL-Abend wird diese Woche von einem „Wer wird Millionär?“-Special geprägt. Bei ProSieben lief eine neue Folge „Wir gegen die!“. Schnitt Günther Jauch oder Carolin Kebekus besser ab?

Köln/ Hürth – Am 29. August 2023 startete die neue Unterhaltungssendung „Wir gegen die!“ bei ProSieben. Carolin Kebekus (43) und ihr Bruder David (39) treten zur Primetime gegen andere Promi-Duos an. Zum Auftakt erzielte die „Kebekus-Geschwistershow“ Top-Quoten. Aber war der Erfolg nur von kurzer Dauer? Gestern Abend ging es gegen ein Special von „Wer wird Millionär?“ ins Quotenduell.

Eindeutiges Ergebnis: Kebekus-Show verliert bereits deutlich an Zuschauern

An die guten Ergebnisse der Auftaktfolge konnte die neue Kebekus-Show „Wir gegen die!“ am Dienstagabend (5. September 2023) nicht anknüpfen. Als Carolin und David Kebekus gegen die YouTube-Zwillinge Benni (32) und Dennis (32) Wolter spielten, schalteten deutlich weniger Zuschauer ein als in der Vorwoche. Laut DWDL zog ProSieben rund 300.000 Menschen weniger vor die TV-Bildschirme. Vor allem in der werberelevanten Zielgruppe wurde das deutlich. Der Marktanteil belief sich dort auf 9,4 Prozent – etwa drei Prozent weniger als zuvor.

Während RTL am 29. August 2023 noch „Wettkampf in 4 Wänden“ gegen die Kebekus-Show ins Rennen geschickt und damit sang- und klanglos untergegangen war, lief gestern Abend die zweite Ausgabe des „Wer wird Millionär?“-Specials. Dass es diese Woche um insgesamt drei Millionen Euro geht, interessierte das TV-Publikum offenbar sehr. Günther Jauch (67) und seine Kandidaten konnten 12,9 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielen – die Gesamtreichweite belief sich auf 2,36 Millionen. Im Quotenduell geht „Wer wird Millionär?“ demnach als klarer Sieger hervor.

Das Konzept der „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“ Alle Kandidaten spielen von Montag bis Mittwoch nach den bekannten „Wer wird Millionär?“-Regeln. Um sich für das Finale am Donnerstag zu qualifizieren, müssen sie dabei mindestens 16.000 Euro erspielen. Die Teilnahme am 3-Millionen-Finale ist dann aber noch nicht gesichert: Auch die Höhe der endgültigen Gewinnsumme und die Risiko-Angebote von Moderator Günther Jauch spielen eine Rolle.

„Wer wird Millionär?“-Special: Günther Jauch sorgte für unterhaltsame Momente

Erst zwei Folgen von „Wer wird Millionär? – Die 3-Millionen-Euro-Woche“ sind über die Bildschirme geflimmert – doch schon jetzt hat Moderator Günther Jauch für jede Menge kultige Situationen gesorgt: Nachdem er zusammen mit einem Kandidaten an einer Klamotten-Frage verzweifelt war und sich von einer Dame das Konzept eines Multiway-BHs erklären lassen musste, zog er gestern eine Frau im Publikum auf, die als Joker komplett versagt hatte.

Carolin Kebekus und Günther Jauch lieferten sich am Dienstagabend mit „Wir gegen die!“ und einem „Wer wird Millionär?“-Special ein Quotenduell. © Screenshot: Wir gegen die!/ ProSieben; Wer wird Millionär?/ RTL

Weil sie als einzige auf die falsche Antwort gesetzt hatte, stellte der 67-Jährige sie vorm Gesamtpublikum bloß. Die Dame nahm das Ganze aber mit Humor und stand offen zu ihrer falschen Einschätzung. „Ich habe mich verdrückt, würden andere jetzt sagen“, witzelte sie. Einen weiteren lustigen Moment erlebten die Zuschauer, als der frühere Beruf einer Kandidatin Günther Jauch köstlich amüsierte. Verwendete Quellen: DWDL