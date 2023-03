Gattaca: Serienadaption des Science-Fiction-Films angekündigt

Szenenfoto aus dem Film © Columbia Pictures

Der Sci-Fi-Film Gattaca zeichnete in den 90er Jahren eine Dystopie, in der genetisch optimierte Menschen die Oberhand haben, während Normalgeborenen Türen verschlossen bleiben. Eine Showtime-Serie der Homeland-Macher soll diese Zukunftswelt eine Generation später beleuchten.

Showtime entwickelt eine Science-Fiction-Serie aus der Welt des Films „Gattaca“, für die laut Deadline Howard Gordon und Alex Gansa, die Co-Creator von „Homeland“, verantwortlich zeichnen. Sony Pictures Television produziert.

Andrew Niccols Filmvorlage von 1997 spielt in einer nicht allzu entfernten Zukunft, in der menschliche DNS-Manipulation gang und gäbe ist - zumindest, wenn sich die Eltern die genetische Optimierung des Kindes vor der Geburt leisten können. Leute werden seitdem in valide und invalide eingeteilt, was den Optimierten gewisse berufliche und gesellschaftliche Türen öffnet, während die als minderbemittelt angesehenen, natürlich Geborenen das Nachsehen haben. Weitere Information zur möglichen Serie erhalten Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)