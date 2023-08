Starttermin für neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Inka Bause zeigt ihr ganzes Team

Von: Elena Rothammer

Teilen

Schon bald geht Inka Bause bei „Bauer sucht Frau International“ Landwirten im Ausland bei der Partnersuche zur Hand. Nun verriet die Moderatorin nicht nur Details, sondern zeigte auch die Menschen hinter der Kamera.

Köln – Neben 18 Staffeln „Bauer sucht Frau“ ist Inka Bause (54) auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen im Einsatz. Schon fünf Mal verkuppelte sie im Ableger „Bauer sucht Frau International“ Landwirte. Jetzt steht auch fest: Das Ganze geht in eine sechste Runde und die TV-Singles werden schon bald präsentiert werden.

Dann werden die neuen „Bauer sucht Frau International“-Singles im TV gezeigt

Inka Bauses Kuppelshow auf RTL hat schon so manches Familienglück hervorgebracht. So durfte das „Bauer sucht Frau International“-Paar Steffi und Justin zuletzt ein gemeinsames Kind begrüßen. Auf Erfolge dieser Art hoffen nun auch weitere internationale Singles vom Land.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

In einem Facebook-Post machte Inka Bause die frohe Botschaft publik: Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau International“ steht in den Startlöchern. „Ich freu’ mich mega auf die sechste Staffel und hoffe, ihr seid dabei?! Im Oktober kommen die neuen Bauern aus aller Welt“, verkündete die Blondine in dem Beitrag.

Die erste Dating-Show Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder eben auch „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden.

Gruppenfoto: So sympathisch ist das „Bauer sucht Frau International“-Team

Nicht nur die Fans, sondern auch die Produktion scheint sich darauf zu freuen. Inka Bause postete zudem ein Bild von ihrem gesamten Team, auf dem sie strahlend anstoßen. „Ich freue mich so sehr! ‚Bauer sucht Frau International‘ wird wieder von meinem UFA Team produziert“, verriet die 54-Jährige.

Ehe die Landwirte ihre Liebessuche starten, fällt auf RTL noch ein anderer wichtiger Startschuss: „Das Sommerhaus der Stars“ geht im September los – und zieht sich dann sogar bis in den September hinein. Verwendete Quellen: Facebook / Inka Bause