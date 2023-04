Game of Thrones: Wovon handelt die neue Prequel-Serie?

Neue Abenteuer aus Westeros? © HBO

George R. R. Martins „Dunk & Egg“-Erzählungen über einen tapferen Heckenritter und seinen königlichen Knappen sollen bei HBO auch als Serie adaptiert werden. Es wird das nächste Prequel zum Fantasy-Hit „Game of Thrones“.

Sah es nach dem für viele enttäuschenden Serienfinale von „Game of Thrones“ im Jahr 2019 noch so aus, dass die Leute erstmal genug von George R. R. Martins düsterer Fantasy-Welt Westeros haben, hat der Erfolg vom ersten Spin-off „House of the Dragon“ vergangenen Herbst bei HBO das Gegenteil bewiesen. Inzwischen sind auch ein Sequel namens „Jon Snow“ von und mit Kit Harington bestellt sowie eine Serie über den ersten Targaryen-König Aegon dem Eroberer.

Laut TVLine hat der Premium-Kabelsender nun auch eine Adaption der „Dunk & Egg“-Novellen Martins in Auftrag gegeben. Die Geschichten des Heckenritters, die in drei Bänden zwischen 2004 und 2012 erschienen waren, gehören zu den Lieblingen der Fans. Das dürfte auch daran liegen, dass die großen politischen Verflechtungen, die man vom Spiel der Throne kennt, hier nur im Hintergrund bleiben. Stattdessen erlebt man Westeros aus der Nähe, durch einen herumreisenden Söldner und seinen Knappen, der ein gefährliches Geheimnis mit sich trägt. Weitere Infos zur neuen Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)