„Game of Thrones“: Zweites Spin-Off geplant – doch Fans sollten sich nicht zu früh freuen

HBO möchte den „Game of Thrones“-Fans ein weiteres Spin-Off bescheren. Als Vorlage soll George R. R. Martins Romanreihe „Tales of Dunk and Egg“ dienen.

„Game of Thrones“ endete im Jahr 2019. Obwohl sich die ersten Staffeln großer Beliebtheit erfreuten, stehen viele Fans dem Finale kritisch gegenüber*. Die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss sollen die Serie viel zu schnell zu Ende gebracht haben. Dadurch sei die Charakterentwicklung mancher Figuren in eine unglaubwürdige Richtung verlaufen. So lautete zumindest der Vorwurf vieler Zuschauer.

Ob sich „Game of Thrones“-Fans also auch für ein Spin-Off begeistern können? HBO möchte die Fantasy-Saga von George R. R. Martin trotz herber Kritiken jedenfalls nicht aufgeben. Das Prequel „House of the Dragon“ wurde deshalb schon vor mehreren Monaten bestätigt. Im Jahr 2022 soll es voraussichtlich starten. Das Magazin Variety will nun erfahren haben, dass auch ein zweites Spin-Off geplant sei. Es soll auf der Romanreihe „Tales of Dunk and Egg“ basieren.

„Game of Thrones“-Spin-Off: Darum geht es in „Tales of Dunk and Egg“ von George R. R. Martin

Während „House of the Dragon“ circa 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielen wird, ist der zeitliche Abstand zwischen „Tales of Dunk and Egg“ und der Hauptserie deutlich geringer. Gerade einmal 90 Jahren trennen die beiden Geschichten. Wer nun hofft, im Spin-Off altbekannte Charaktere wiederzusehen, sollte sich nicht zu früh freuen. HBO müsste mehrere Staffeln mit Zeitsprüngen drehen, um bis zum Anfang der Romanreihe „A Song of Ice and Fire“ zu gelangen. Auch wenn sich viele Fans eine Verfilmung der Machtübernahme Robert Baratheons wünschen, konzentriert sich HBO vermutlich nur auf den Inhalt der „Tales of Dunk and Egg“-Bücher.

Diese wiederum handeln in erster Linie von Duncan dem Großen (Dunk, Lord Kommandant der Königsgarde) und König Aegon V Targaryen (Egg, Urgroßvater von Daenerys Targaryen). Die beiden ziehen durch Westeros und erleben dabei einige Abenteuer. Die Romanreihe umfasst aktuell drei Bücher, die allesamt im Werk „A Knight of the Seven Kingdoms“ (werblicher Link) gesammelt wurden. George R. R. Martin soll bereits sein Interesse geäußert haben, weitere Teile zu veröffentlichen. Da Dunk und Egg die Protagonisten sind, geht die Geschichte vermutlich nicht über deren Tod hinaus. Ein Widersehen mit Ned Stark & Co. ist also unwahrscheinlich.

„Tales of Dunk and Egg“-Spin-Off: Darum sollten sich „Game of Thrones“-Fans nicht zu früh freuen

Die Pläne zum zweiten „Game of Thrones“-Spin-Off wurden von HBO und George R. R. Martin weder bestätigt noch dementiert. Variety behauptet jedoch, von dem Vorhaben aus verlässlichen Quellen erfahren zu haben. Da ein offizielles Statement derzeit fehlt, sollten Fans die Ankündigung vorerst mit Vorsicht genießen. Zudem hat HBO vor mehreren Monaten ein drittes Spin-Off gestrichen, da eine gedrehte Pilot-Folge nicht den Erwartungen des Senders entsprach. Um zu vermeiden, mit einer derart schlechten Ankündigung erneut an die Öffentlichkeit gehen zu müssen, halten sich Martin und HBO vermutlich erst einmal bedeckt. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

