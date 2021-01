Nach „Game of Thrones“-Aus: Pay-TV-Sender erlebt drastischen Einbruch der Zuschauerzahlen

„Game of Thrones“ endete 2019. Ein Blick auf die Einschaltquoten im Jahr 2020 zeigt, dass ein Sender ganz besonders unter dem Serien-Aus leidet.

Wer an „Game of Thrones“* zurückdenkt, hat womöglich gemischte Gefühle in Bezug auf die einzelnen Staffeln. Während die ersten Seasons weitestgehend gelobt wurden, mussten die Macher nach dem Finale viel Kritik über sich ergehen lassen. Zu schnell habe man die Handlung in den letzten Folgen abschließen wollen. Dadurch sei beispielsweise die Charakterentwicklung von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in eine unglaubwürdige Richtung verlaufen. Zumindest lautete so eine Anschuldigung vieler Zuschauer.

Trotzdem lockte „Game of Thrones“ bis zuletzt viele Zuschauer an. So nannte das Wirtschaftsmagazin Forbes beispielsweise eine Rekordmenge von 19,3 Millionen Zuschauer, die sich alleine auf dem Pay-TV-Sender HBO und den dazugehörigen Plattformen das Finale angesehen haben. Laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen lag der vorherige HBO-Rekord bei 13,4 Millionen Zuschauern. Diese ließen sich den Auftakt der 4. Staffel von „The Sopranos“ im Jahr 2004 nicht entgehen.

HBO mit einbrechenden Zuschauerzahlen nach „Game of Thrones“-Ende

Mit „Game of Thrones“ konnte HBO einen wahren Hit landen. Nach dem Serien-Ende hat es der amerikanische Sender aber alles andere als leicht. Das Magazin Variety stellte in einem Jahresrückblick 2020 fest, dass HBO in den letzten Monaten massiv an Zuschauern verlor. Mehr als die Hälfte des TV-Publikums im Alter von 18 Jahren bis 49 Jahren sei weggefallen. Gesamt habe der Sender 38 Prozent seiner Zuschauer im letzten Jahr einbüßen müssen – trotz neuer, hochgelobter Produktionen wie „Watchmen“ oder „The Undoing“.

HBO konzentriert sich auf neuen Streamingdienst – er soll bald nach Europa kommen

Das Magazin ScreenRant geht davon aus, dass der Zuschauerverlust die aktuellsten Entwicklungen rund um HBO befeuerte. So kündigte Warner Media, Eigentümer von HBO, kürzlich an, alle kommenden Kino-Filme parallel auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlichen zu wollen. Das sei aufgrund der Corona-Situation notwendig, gleichzeitig erhofft man sich vermutlich viele zahlende Neukunden. Auch ein Start von HBO Max in Europa soll in diesem Jahr erfolgen. Allerdings gäbe es bislang keine Pläne, die großen Kino-Blockbuster außerhalb der USA zur Verfügung zu stellen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

