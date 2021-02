„Game of Thrones“: George R. R. Martin ist sauer auf Fans seiner Romane – und zieht Konsequenzen

George R. R. Martin verrät, dass er viele Seiten seines nächsten „Game of Thrones“-Romans geschrieben hat. Gleichzeitig regt er sich über einige Fans der Bücher auf.

Wie lange dauert es, bis George R. R. Martin den sechsten „Das Lied von Eis und Feuer“-Roman fertiggestellt hat? Der Autor hat diese Frage schon mehrfach beantworten. Seine selbst gesetzten Deadlines konnte er aber nie einhalten. Als „Game of Thrones“ startete, nahm er sich vor, die Buchreihe noch vor dem Ende der Serie abzuschließen. Da er anfangs an der HBO-Produktion beteiligt war, hatte er jedoch weniger Zeit zum Schreiben. Es fehlen nach wie vor zwei Romane, um die komplette Geschichte zu erzählen.

Das nächste Buch trägt den Titel „The Winds of Winter“, an dem Martin seit 2011 arbeitet. Im letzten Jahr sei er gut vorangekommen, verrät er in einem Beitrag auf seinem persönlichen Blog. Neben diesen erfreulichen Nachrichten teilt er aber auch gegen einige Roman-Fans aus. Eine Angewohnheit vieler Leser stört ihn schon seit langer Zeit.

„Game of Thrones“-Schöpfer George R. R. Martin gibt Update zu „The Winds of Winter“

„Ich habe im Jahr 2020 Hunderte und Hunderte von Seiten für ‚The Winds of Winter‘ geschrieben. Es war das beste Jahr, das ich jemals hatte, seitdem ich an dem Roman arbeite“, berichtet George R. R. Martin auf seinem Blog. Er vermutet, dass die Corona-Situation und die nötige Selbstisolation seinen kreativen Prozess gefördert haben.

Hunderte von Seiten klingt nach einer Menge Material. Stellt Martin das Buch demnächst schon fertig? Viel Hoffnung macht er den Fans jedenfalls nicht: „Ich muss immer noch Hunderte von Seiten schreiben, um dem Roman ein zufriedenstellendes Ende zu bescheren.“ Die Leser sollten also nicht davon ausgehen, dass „The Winds of Winter“ noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Alle „Das Lied von Eis und Feuer“-Romane George R. R. Martin hat bisher fünf Romane der „Das Lied von Eis und Feuer“-Reihe veröffentlicht. Diese gibt es als komplettes Set (werblicher Link) auf Amazon.

Lesen Sie auch: „Tribes of Europa“: Deutsche Netflix-Serie startet in wenigen Tagen – Star aus „Dark“ spielt mit.

Video: „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ – Diese Schauspieler sind dabei

Mehr erfahren: Golden Globes: Nominierte Netflix-Serie löst Shitstorm im Netz aus.

George R. R. Martin ist wütend wegen dem Verhalten vieler „Game of Thrones“-Fans

In der Vergangenheit nannte Martin ungefähre Zeiträume, bis wann er „The Winds of Winter“ fertiggestellt haben könnte. Auf solche Angaben möchte er aber künftig verzichten. Der Grund dafür sei das Verhalten vieler Leser, die online über ihn herziehen würden: „Ich werde keine Vorhersagen machen, wann ich fertig sein könnte. Jedes Mal, wenn ich das getan habe, sahen A****löcher im Internet das als ‚Versprechen‘. Sie warteten dann ungeduldig darauf, mich schlechtmachen zu können, wenn ich diese Deadlines überschritten habe.“ Einen Veröffentlichungstermin wird Martin also nur nennen, sobald dieser sicher feststeht. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „Fate: The Winx Saga“: Haben Sie es bemerkt? Deutscher Star spielt in Netflix-Serie mit.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.