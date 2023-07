Gästeliste beim Schlagerspaß von Andy Borg im Europapark: Auch Stefan Mross dabei

Von: Volker Reinert

Am Samstag können sich Schlagerfans auf den großen „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ aus dem Europapark Rust freuen. Neben Stefan Mross stehen auch viele weitere namhafte Stars auf der Gästeliste.

Rust – Schlagersänger Andy Borg (62) moderiert bereits seit 2018 die SWR-Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Im Sommer 2023 kommt es für die beliebte Show zu einem Novum: Die Show wird erstmals live als Open-Air-Event stattfinden. Die Schlagerparty findet aus der Europa Park Arena in Rust statt, in der ansonsten die von Stefan Mross (47) moderierte Sendung „Immer wieder sonntags“ gedreht wird.

Die Gästeliste von „Schlager-Stars mit Andy Borg“ am 29. Juli

Neben Stefan Mross empfängt Andy Borg unter anderem folgende Künstler: Semino Rossi (61), Fantasy, Sigrid & Marina, Die Jungen Zillertaler, DSDS-Gewinner Ramon Roselly (29), Luna Klee, Truck Stop, Chris Andrews, Jauchzaaa, die Stadtkappelle Offenburg und Rosanna Rocci.

Ob sich Stefan Mross bei „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ wieder einen Seitenhieb gegen seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack leistet, bleibt abzuwarten. In der „Immer wieder sonntags“-Sendung am 23. Juli konnte er sich einen Spruch über seine 30-jährige Ex-Partnerin nicht verkneifen. Eigentlich stand die Sängerin auf der Gästeliste der Mross‘schen Show, sagte aber im Vorfeld ab, da sie am Abend zuvor in der „Giovanni Zarrella Show“ auftrat.

Schlagerfans aufgepasst! Am Samstag (29. Juli) begrüßt Andy Borg im Europapark Rust zahlreiche Volksmusiker beim „Sommer-Spaß mit Andy Borg“. Auch zu Gast. „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. © IMAGO / Bildagentur Monn

Allerdings war Schlagerkollege Semino Rossi auch bei beiden Shows zu Gast, woraufhin sich Stefan Mross zu einer Bemerkung hinreißen ließ: „Also ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Gestern noch beim großartigen Giovanni Zarrella, heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Also da gibt es nicht viele Künstler, die sagen: Mensch, ich komme zu ‚Immer wieder sonntags‘. Andere sagen ab, Semino Rossi kommt“.

Die Live-Sendung wird ab 20:15 Uhr sowohl im SWR, als auch im MDR ausgestrahlt. Verwendete Quellen: mdr.de