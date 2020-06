"Fuller House" - Wird es eine 6. Staffel geben?

Bereits in "Full House" Liebling vieler Zuschauer: Schauspieler John Stamos spielt auch in "Fuller House".

Von 2016 bis 2019 lief die Serie "Fuller House" auf Netflix, die den Klassiker "Full House" wieder aufleben ließ. Jetzt fragen sich viele Fans: Kommt 2020 die 6. Staffel?

1987 startete die Serie "Full House", die sich rund um die Tanners aus San Francisco dreht.

Auch die Revival-Serie "Fuller House" erfreute sich großer Beliebtheit: Von 2016 bis 2019 wurden fünf Staffeln veröffentlicht.

Viele Fans fragen sich: Wie gut stehen die Chancen, dass eine sechste Staffel produziert wird?

Die vorerst letzte Folge von "Fuller House" im Dezember 2019 endete vielversprechend. Der Nachwuchs von Jimmy und Steph kam auf die Welt - ohne dass die Fans den Namen erfuhren. Doch im Juni soll die Frage geklärt werden: Denn Anfang Juni 2020 startet die zweite Hälfte der fünften Fuller-House-Staffel auf Netflix.

Doch was eingefleischte Fans noch mehr interessieren dürfte: Wann läuft die sechste Staffel "Fuller House" an? Oder soll die fünfte Staffel die letzte gewesen sein?

"Fuller House": Starke erste und zweite Staffel, dann ebbte Interesse ab

Am 6. Dezember ist die Netflix-Eigenproduktion* "Fuller House" mit der fünften Staffel zurückgekehrt. Das Erfolgsgeheimnis: Kinder der 80er, 90er und 2000er können mit "Fuller House" in nostalgischen Kindheitserinnerungen schwelgen. Doch auch wenn die anfänglich guten Einschaltquoten Netflix dazu veranlassten, bisher insgesamt fünf Staffeln zu produzieren, gibt es keinen Hinweis auf eine sechste Staffel. Dem Portal Quotenmeter zufolge soll bereits seit Januar 2019 feststehen, dass es keine neue Staffel mehr geben wird.

Die gute Nachricht: Die fünfte Staffel wurde von Netflix gesplittet. Die neun noch ausstehenden Folgen sollen ab 2. Juni anlaufen, wie Newsslash berichtete. Anzeichen dafür, dass es eine sechste Staffel geben wird, gibt es allerdings auch anderen Quellen zufolge nicht. Vieles spricht dagegen, wie das Portal the list berichtete. So soll es mittlerweile einfach zu viele andere erfolgsversprechende Serien geben, die Netflix mehr Geld in die Kassen spülen dürften. Die Einschaltquoten sprechen für diese Einschätzung: So waren es zwar zu Beginn im Schnitt 14,4 Millionen Zuschauer, doch die Serie hatte mit einem Zuschauerrückgang von 52 Prozent zwischen der ersten und zweiten Staffel zu kämpfen. Zwischen den folgenden zwei Staffeln sank die Einschaltquote erneut um zehn Prozent.

"Fuller House": Alle Infos zur Serie im Überblick

Serie Fuller House Veröffentlichungsdatum 2016 (5 Staffeln) Geschichte basiert auf "Full House" (1987) Genre Comedy Land USA Schauspieler Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, John Stamos uvm. Verfügbar auf Netflix

jg

