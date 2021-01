Friedrich Merz (CDU) bei Lanz (ZDF) im Kreuzverhör: Ist er der „Anti-Merkel“?

Der CDU-Parteitag steht kurz bevor und Markus Lanz diskutiert mit Friedrich Merz über die Kanzlerkandidatur. Ist Merz der „Anti-Merkel“?

Hamburg* – In der Markus Lanz*-Ausgabe vom 13. Januar 2021 ist In der Markus-Lanz-Ausgabe vom Mittwoch, 13. Januar 2021, sind Friedrich Merz (CDU), Journalistin Eva Quadbeck (Redaktionsnetzwerk Deutschland), Biologe Ingmar Hoerr (Gründer vom Biotech-Unternehmen Curevac) im TV-Studio in Hamburg-Altona zu Gast. Außerdem wird der Journalist und Leiter des ZDF-Studios Ostasien Ulf Röller zugeschaltet.

Im Mittelpunkt der Sendung steht ganz klar CDU-Politiker Friedrich Merz, welcher von Moderator Markus Lanz ins Kreuzverhör gerät. Angesichts des anstehenden CDU-Bundesparteitags provoziert Lanz den Gast immer wieder mit stichelnden Fragen zur Merz' Kanzlertauglichkeit.