Coronavirus in der Gastronomie: TV-Koch Frank Rosin aus Dorsten hilft Restaurants mit neuer Show

In "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht" (Kabel Eins) unterstützt TV-Koch Frank Rosin, Eva-Miriam Gerstner und Thomas Hirschberger von der Coronavirus-Krise gezeichnete Restaurants.

Die Coronavirus-Krise ist eine harte Zeit für viele Gastronomen. TV-Koch Frank Rosin möchte jetzt Restaurants vor der Pleite schützen.

Dorsten/ Ruhrgebiet - Frank Rosin* (53) hilft bereits seit vielen Jahren Restaurants aus scheinbar ausweglosen Situationen heraus. Meist wurden diese Restaurants falsch geführt oder die Gäste blieben aus, berichtet RUHR24.de*. Jetzt steht der TV-Koch jedoch vor einer neuen Herausforderung: der Coronavirus-Krise.

Frank Rosin und weitere TV-Köche forderten die Wiedereröffnung der Gastronomie trotz Coronavirus

Viele Gastronomen machen zurzeit aufgrund des Coronavirus* eine harte Zeit durch. Mehrere Wochen lang durften die Betriebe gar nicht erst öffnen - starke Umsatzeinbußen waren die Folgen.

Und auch jetzt, nachdem viele Restaurants unter bestimmten Hygieneauflagen wieder öffnen durften, stehen einige Betriebe vor dem Aus. Frank Rosin und weitere Kochkollegen machten sich von Anfang an dafür stark, dass die Restaurants trotz Coronavirus* weiter öffnen dürfen.

"Rosins Restaurants" (Kabel Eins): Frank Rosin hilft Gastronomen aus der Coronavirus-Krise

In der neuen Show "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht" wird es sich um die Betriebe drehen, die aufgrund des Coronavirus kurz vor der Pleite stehen und nicht mehr wissen, wie es jetzt weiter gehen soll. Gemeinsam mit Marken- und Consulting-Expertin Eva-Miriam Gerstner sowie Gastronomie-Unternehmer Thomas Hirschberger, besucht Frank Rosin* die Betriebe, um ihnen unter die Arme zu greifen (alle Artikel zu Promi und TV bei RUHR24*).

Das Konzept soll ähnlich gestaltet werden, wie bereits in seiner vorherigen Show "Rosins Restaurants" auf Kabel Eins. "Anpacken ist besser als Einpacken! Wir gehen konzentriert an die aktuellen Probleme. Und die können und sollen nicht warten", so der zweifache Sternekoch zu Bild.

Frank Rosin und Coronavirus: Dreharbeiten zu "Rosins Restaurants" auf Kabel Eins haben begonnen

Die Dreharbeiten der neuen Show "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht" auf Kabel Eins sind sogar schon längst im Gange. Natürlich immer unter Einhaltung der derzeitigen Beschränkungen und Vorschriften.

Für den ersten Fall der Coronavirus-Hilfe geht es für Frank Rosin nach Boppard bei Koblenz. Die "Severus-Stube" ist schwer von der aktuellen Krise gezeichnet.

Erste Folge von Coronavirus-Show mit Frank Rosin: "Rosins Restaurants" in Boppard bei Koblenz

Der 37-jährige Betreiber Özay Salim steht nun vor dem Ruin. Die Ausstrahlung der neuen TV-Show ist derzeit für den Juli oder August geplant - einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Zuvor wurden wegen des Coronavirus die neuen Folgen von "Rosins Restaurants" auf Kabel Eins mit Frank Rosin* gestrichen. Die neue Staffel ging gerade erst an den Start, als die Show aufgrund von Spezialsendungen aus dem Programm genommen wurde. Aqua

