Bei Geburt ein Jahr alt? Arzt scheitert bei Günther Jauch am Kindergeburtstag

Von: Jonas Erbas

Teilen

Ärgerlicher Fauxpas bei „Wer wird Millionär?“: Notarzt Julian Ullrich kämpft bei Günther Jauch gerade um 2000 Euro, als ihn eine Logikfrage eiskalt erwischt! Weil er einen Moment nicht lang genug nachdenkt, ist für den Kandidaten das Spiel vorbei, ehe es richtig angefangen hat.

Köln – Wer bei „Wer wird Millionär?“ auf dem heißen Stuhl landet und Günther Jauch (66) gegenübersitzt, gerät schnell ins Schwitzen. Auch bei vermeintlich einfach Fragen will die richtige Antwort gut überlegt sein – sonst ist der Traum vom Millionengewinn schnell vorbei!

Das musste auch „Wer wird Millionär?“-Kandidat Julian Ullrich (48) am eigenen Leib erfahren: Der Notarzt hatte sich im überlangen Zocker-Special souverän bis zur 2000-Euro-Frage gespielt, doch die wurde für den Mediziner schlussendlich zur Hürde.

„Wenn das zehnte Lebensjahr endet, feiert man gemeinhin welchen Geburtstag?“, wollte Günther Jauch von dem 48-Jährigen wissen. Zur Wahl standen jeweils der neunte, zehnte, elfte und zwölfte Geburtstag. Doch die nötige Portion Glück (und Logik!) schien dem Kölner nicht hold zu sein: Vorschnell schoss dieser sich auf den elften Geburtstag ein.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.