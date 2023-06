„Hartz und herzlich“-Pascal total verliebt mit neuer Freundin

Von: Sina Koch

Teilen

Neues Liebesglück für „Hartz und herzlich“-Liebling Pascal. Der Sozialdoku-Teilnehmer ist wieder in festen Händen. Doch wer ist die Frau, die ihn so glücklich macht?

Die Benz-Baracken in Mannheim – ein sozialer Brennpunkt mit vielen Facetten. Die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ begleitet die alltäglichen Probleme, Sorgen und Ängste der Bewohner. Viele Teilnehmer kämpfen mit finanziellen Sorgen und leben von Hartz IV – was einige Vorurteile mit sich bringt. Das weiß auch TikToker Pascal. Dem „Hartz und herzlich“-Teilnehmer ist das Geld vom Amt gestrichen worden.

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Liebesgeständnis bei „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Pascal zeigt seinen Alltag in der Sozialdoku

Seit einigen Jahren gibt Pascal einen Einblick in seinen Alltag bei „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI. Auch seine Mutter Petra und Schwester Selina nehmen an der Sozialdoku teil. Zusammen mit seiner Familie gibt der Mannheimer auch auf der Social-Media-Plattform TikTok persönliche Einblicke in sein Leben, wie MANNHEIM24 berichtet. In seinem neuesten TikTok-Post hat der Benz-Barackler große Neuigkeiten zu verkünden!

Pascal genießt einen Ausflug mit seiner neuen Freundin. Er teilt einen kurzen Videoclip mit den Fans, der ihn total verliebt bei einem sonnigen Spaziergang zeigt. Dabei ist zunächst seine neue Freundin zu sehen, die im nächsten Moment die Kamera an Pascal übergibt, um ihn fest zu umarmen. Anschließend gibt Pascal seiner neuen Herzensdame schüchtern einen Kuss auf den Kopf. Beide scheinen die gemeinsame Zeit zu genießen und wirkten sichtlich verknallt.

„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Pascal macht seiner Freundin ein niedliches Liebesgeständnis

Der Sozialdoku-Protagonist teilt sein Privatleben und seine Beziehung gerne mit der Öffentlichkeit. Dabei ist es ihm ein Anliegen, dass seine Follower die neuesten Ereignisse von ihm persönlich erfahren. So hat der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer auch das Liebes-Aus mit seiner Ex-Freundin über TikTok verkündet.

Jetzt ist er wieder in festen Händen – und das bereits seit mehreren Monaten! Seit dem 23. März ist Pascal in einer glücklichen Beziehung, wie er in der Videounterschrift offenbart. Neben vielen roten Herzen, postet der Mannheimer zudem eine niedliche Liebesbotschaft: „Ich liebe dich, mein Schatz“, ist da zu lesen.

„Hartz und herzlich“-Pascal zeigt seine neue Freundin – so reagieren die Fans

Die Liebesbekundungen auf Pascals Profil lassen auch die Fans nicht kalt. Die Community des „Hartz und herzlich“-Teilnehmers findet für das Liebesglück besonders positive Worte. Ein Nutzer wünscht: „Tolles Paar, viel Glück euch.“ Ein anderer User betont: „Ihr seid ein goldiges Paar“. Zudem merkt jemand in den Kommentaren an: „Man kann dieser liebevollen Familie nur das Beste wünschen“.

Es gibt jedoch auch Follower, die besonders hämische Kommentare über das Aussehen der neuen Frau in Pascals Leben schreiben. Dabei lästern sie fies über das Aussehen der neuen Freundin ab. „Man schenke ihr dringend Shampoo“, kommentiert etwa ein Follower das gemeinsame Video von Pascal und seiner Partnerin. (sik)