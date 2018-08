Riesiges Chaos am Frankfurter Flughafen: Beliebter TV-Star stundenlang gefangen

Das große Chaos am Frankfurter Flughafen betraf 13.000 Menschen - ein berühmtes TV-Gesicht war mittendrin.

Frankfurt - Gegen 11.20 am Dienstagvormittag steht am Frankfurter Flughafen plötzlich alles still. Eine Familie löst einen falschen Sprengstoffalarm aus - schafft es aber dennoch in den Sicherheitsbereich des Terminal 1. Großes Chaos bricht aus, das Boarding wird sofort gestoppt, die Bundespolizei muss zwei Ebenen räumen. Niemand darf mehr ein- oder aussteigen 13.000 Passagiere sind betroffen - darunter auch der TV-Star Christian Töpperwien (44). Besser bekannt als der Currywurstmann. Darüber berichtet extratipp.com*.

Currywurstmann Christian Töpperwien steckt stundenlang am Flughafen Frankfurt fest

Der "Goodbye Deutschland!"-Auswanderer ist gerade auf den Weg vom US-amerikanischen Orlando nach München - doch sein Zwischenstopp in Frankfurt sorgt letztendlich dafür, dass sich seine Ankunft am Münchner Flughafen um einige Stunden verspätet. In seiner Instagram-Story hält der 44-Jährige Currywurstmann seine Reise fest. Und teilt mit seinen 51.700 Followern, wie er die Teilräumung und die Sperrung am Flughafen in Frankfurt erlebt (hier alles zu dem Chaos am Dienstag nachlesen).

+ Von Orlando über Frankfurt nach München - diese Reise dauerte für den Currywurst-Mann länger als geplant. © Screenshot Instagram

Chris Töppenwiens Fotos zeigen das Ausmaß des Chaos am Frankfurter Flughafen nochmal deutlich: Tausende gestrandete Passagiere in den Gängen, überall Polizisten. Auch Selfies des 44-jährigen Currywurst-Kings machen deutlich, wie genervt er von seiner momentanen Lage ist. "Stecke in Frankfurt fest", schreibt er auf eines seiner Bild und stellt seinen Followern die verzweifelte Frage: "Wer fährt nach München?"

+ Auf Instagram teilt der Currywurst-Mann das Feststecken am Frankfurter Flughafen. © Screenshot Instagram

Wohl niemand, denn nach weiteren Selfies und stundenlangem Warten geht es gegen 22 Uhr auch für Christian Töpperwien endlich in den Flieger.

