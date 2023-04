Florida Man: Kritik der Pilotepisode der Netflix-Serie

Szenenfoto aus der Serie „Florida Man“ © Netflix

In der Serie „Florida Man“ begibt sich der Excop Mike Valentine auf die Suche nach der Freundin eines fiesen Gangsters nach Florida und gerät dabei in eine Geschichte um die Suche nach einem versunkenen Schatz. Die Pilotfolge kommt ebenso humorvoll wie lässig daher und macht Lust auf mehr.

Der Streamingdienst Netflix startet seit geraumer Zeit eine Actionoffensive, die sich sehen lassen kann. Gerade erst wurden die erfolgreichen „The Recruit“ und „The Night Agent“ um eine zweite Season verlängert, da klopft auch schon das nächste Highlight in Form des Miniserienevents „Florida Man“ an die Tür. Und das auf ganz besondere Art, denn erzählt wird nicht etwa eine genretypische Spionage- oder Thrillergeschichte. Vielmehr geht es um einen spielsüchtigen Excop, der in eine vollkommen verrückte Schatzsuche verwickelt wird.

Die Pilotfolge führt die Hauptfigur unterhaltsam und vielsagend ein. Mike ist hochverschuldet und verdingt sich bei dem Kredithai und Gangster Moss als Geldeintreiber. Dabei schreckt er auch vor Drohungen oder einer wohldosierten Portion Gewalt nicht zurück. Mike ist ein typischer desillusionierter Antiheld, der sich selbst in seine verzwickte Lage gebracht hat, im Grunde seines Herzens aber ein guter Kerl ist. Die Kritik der ersten Episode lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)