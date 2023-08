Quotendesaster wegen „Mohrenkopf“-Debatte? Roland Kaisers „Kaisermania“ wird zum totalen Flop

Von: Sarah Wolzen

Am Samstagabend lief im MDR die Jubiläumsfolge von „Kaisermania“. Doch besonders viele Zuschauer konnte die berühmte Open-Air-Show von Schlagerstar Roland Kaiser nicht vor die TV-Bildschirme locken. Liegt das an der im Vorfeld entbrannten „Mohrenkopf“-Debatte?

Dresden - Am 5. August war es endlich wieder so weit: am Dresdner Elbufer versammelten sich die Fans von Roland Kaiser (71), um mit dem Schlagerstar die 20. Ausgabe seiner „Kaisermania“ zu feiern. Im MDR wurde das Event live übertragen. Doch das Interesse der TV-Zuschauer hielt sich in Grenzen.

„Mohrenkopf“- Diskussion sorgt für Eklat rund um „Kaisermania“

Die Jubiläumsausgabe der „Kaisermania“ hatte im Vorfeld für viele Schlagzeilen gesorgt. In der „Giovanni Zarrella Show“ am 25. Februar hatte Roland Kaiser den Klassiker „Aber bitte mit Sahne“ des 2014 verstorbenen Udo Jürgens zum Besten gegeben – mit verändertem Text. Der Begriff „Mohrenkopf“ wurde seinerzeit durch „Schokokuss“ ersetzt. Mit großer Spannung war daher erwartet worden, wie Roland Kaiser den Schlagerhit in seiner eigenen Show singen würde.

Warum IPPEN.MEDIA den umstrittenen Begriff „Mohrenkopf“ verwendet: Wir haben uns entschieden, das als rassistisch empfundene „M-Wort“ zu nennen, um den Text für jedermann verständlich zu machen, auch für diejenigen, die sich mit der Problematik um den Begriff nicht auseinandergesetzt haben.

Doch spiegelt sich das große gesellschaftliche Interesse an diesem Thema auch in den Quoten wider? Keinesfalls, wie ein Blick auf die Zahlen des Branchendienstes dwdl.de verrät.

Streitbegriff „Mohrenkopf“ – eine hitzig geführte Debatte Bereits seit 2012 listet etwa der Duden das Wort „Mohrenkopf“ mit dem Hinweis, dass dieser Begriff als diskriminierend aufgefasst werden könnte. Gebräuchlicher sind inzwischen Synonyme wie Schaum- oder Schokokuss. Der Name selbst stammt aus dem Frankreich des späten 19. Jahrhunderts, wo die süße Köstlichkeit „tête de nègre“ getauft wurde. Als problematisch wird die Debatte von vielen vor allem deswegen wahrgenommen, weil es sich bei dem veralteten Ausdruck „Mohr“ um eine Fremdzuschreibung handelt, über deren Verwendung allerdings vornehmlich weiße Menschen – und damit Nicht-Betroffene – diskutieren. Andere sehen die Diskussion als Teil der überhandnehmenden Cancel Culture. (Quelle: duden.de)

Roland Kaisers „Kaisermania“ wird zum Quotenflop

Beim sonst so schlageraffinen Gesamtpublikum kann „Kaisermania“ kaum punkten. Nur 1,12 Millionen TV-Zuschauer sahen sich die Show im MDR an – das entspricht gerade einmal einem Wert von 5,3 Prozent des Publikums ab drei Jahren. Zum Vergleich: die „Kaisermania“-Ausgabe am 18. März schalteten noch 2,56 Millionen Menschen ein, schon damals ein schlechter Wert für Roland Kaiser. Inzwischen hat sich die Zuschauerzahl sogar halbiert.

In Anbetracht dieser Umstände stellt sich erst recht die Frage, wie es um die Zukunft der einst so beliebten Schlagershow bestellt ist. Gerüchte, die „Kaisermania“ stünde vor dem Aus, kursieren immer wieder. Auch, wenn Roland Kaiser in einem Statement deutliche Worte gefunden hatte. Verwendete Quellen: dwdl.de