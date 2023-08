Filmstar Will Smith äußert sich zum Hollywood-Streik

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Viele große Namen haben sich mittlerweile zum Streik in Hollywood geäußert. Nun gibt auch der Oscarpreisträger Will Smith seine Ansichten zum Arbeitskampf gegen die großen Studios und Streamer preis.

„Ich will für eine Sekunde über Schauspiel sprechen“, so beginnt Will Smith einen innigen Instagram-Beitrag zum Hollywood-Streik. Gepaart mit einem Foto, das ihn und eine Gruppe von Kolleg:innen im Screen Acting Studio in Los Angeles zeigt, spricht der Oscarpreisträger - 2022 ohrfeigenbedingt eher kontrovers gewürdigt für das Sportdrama „King Richard“ - von einem Schlüsselmoment für seine Profession.

Smith, der in den 1990er Jahren als Sitcom-Star mit „The Fresh Prince of Bel-Air“ berühmt wurde, führt sein Statement aus: „Wie einige von euch vielleicht gehört haben, streikt meine Gilde (SAG-AFTRA) zusammen mit unseren Autorenkollegen der WGA. Dies ist eine entscheidende Phase für uns.“ Was genau Will Smith zum Hollywood-Streik meint, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)